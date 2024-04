Dospěla jsem brzy. Jako dítě jsem byla živitelkou rodiny, říká Zendaya

„Měla jsem pocit, že jsem byla vržena do dospělosti a stala jsem se velmi brzy živitelkou rodiny. Mnoho rolí bylo přehozených a tak nějak jsem dospěla, opravdu,“ vysvětlila Zendaya v rozhovoru pro magazín Vogue.

Herečka už jako dítě měla pocit, že musí každému vyhovět, být perfektní, protože se to od ni očekávalo. „Když jsem vyrůstala, myslela jsem si, že když mě někdo požádá o fotku, musím souhlasit, protože mám být vděčná, za to, že jsem tady. A i když to tak stále cítím, také jsem se naučila říkat ne. Říct že mám volno, nebo, že se dnes jen snažím být sama se sebou, a ne pořád hrát,“ řekla.

Tom Holland a Zendaya (2021)

Kvůli svému dětství nikdy nezažila, jaké je být skutečný teenager. Až nyní si prochází touto fází, protože na to předtím neměla čas. Proto by si například také přála, aby chodila do školy.

„Ani nevím, jestli jsem měla na výběr. Mám smíšené pocity, když přemýšlím o dětech, slávě a o tom, jaké je to být na očích a být dětská hvězda. Viděla jsem spoustu případů, kdy to nedopadlo dobře. A až teď jako dospělá si říkám, že jsem dělala jen to, co jsem uměla. A to bylo vlastně vše, co jsem znala,“ říká.

Zendaya hrála ve filmech Duna, Spider-Man nebo Největší showman. Objevila se také v roli narkomanky v seriálu Euforie. Zatím posledním snímkem v její filmografii jsou Rivalové. Její postavě Tashi je přes 30 let, což je pro Zendayu novinka. „Vždy jsem hrála středoškolačky. A pozor, to jsem nikdy nechodila na střední školu,“ řekla v jednom z rozhovorů herečka, která žije s představitelem Spider-Mana Tomem Hollandem.