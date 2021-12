TIPY NA DÁRKY: Nastal čas návratů, do budoucnosti či k panu Beanovi

Do jisté míry je to sice z nouze ctnost, protože pandemie omezila počet novinek v kinech a následně tedy i na discích, ale na druhé straně by zase firmy pro nával premiér neměly prostor ani čas na vzkříšení nadgeneračních legend. Dvě z nich si ve sbírkách zaslouží čestná místa.

V prvé řadě Mr. Bean, digitálně remasterovaná edice potrhlých i škodolibých eskapád britského výrobce katastrof v podání Rowana Atkinsona. Herec se navíc nechal slyšet, že se k roli pana Beana už nehodlá vrátit, takže se dá mluvit o ucelené sběratelské kolekci.

Druhou takřka povinnou položku rodinné videoknihovny představuje filmová série Roberta Zemeckise Návrat do budoucnosti, v níž se sci-fi motiv cestování časem pojí s humorem a poezií.

Podobné návraty k celým ságám si však mohou dopřát rovněž ctitelé jiných titulů. Patří k nim například kultovní Matrix, jehož pokračování přitom ohlašuje vstup do kin právě o letošních svátcích, dále výprava do Tolkienovy bájné říše Pán prstenů a v neposlední řadě hit několika generací, televizní seriál Přátelé. Nelze nezmínit ani novodobé bondovky, v nichž si agenta 007 zahrál Daniel Craig, sestavu komiksových mutantů z projektu X-Men nebo zábavné lupičské akce Dannyho parťáků. Z domácích diváckých evergreenů pak vychází remasterovaná verze komediální klasiky Vrchní, prchni!

Co se premiérových děl týče, dávají na výběr podle žánrů. Tak třeba vyznavači komiksů mají k dispozici trikově bohaté snímky Black Widow a Sebevražedný oddíl.

Do hlubin i do pravěku

Děti zase ocení animované příběhy jako Luca, v němž se mořské příšerky vynoří v podobě kluků na prázdninové italské pláži, další dobrodružství pravěké rodinky Croodsovi: Nový věk či Mořeplavci: První cesta kolem světa, líčící výpravu admirála Ferdinanda Magellana v 16. století.

Pokud mají rodiče pevné nervy a sluch, mohou svým potomkům dopřát velké balení pištivé série Alvin a Chipmunkové, méně riskují s trilogií o kosatce Zachraňte Willyho! nebo s premiérovou veselohrou Tom a Jerry.

Z české tvorby se během prosince vyrojí několik přírůstků. Michal Suchánek stojí za komedií o srazu spolužáků nazvanou Večírek, čtyřnohého vypravěče má dojemný rodinný příběh Gump – pes, který naučil lidi žít, v titulní roli filmu Muž se zaječíma ušima se představuje Miroslav Krobot, sestřih internetového hitu předznamenávající distribuční film obsahuje Vyšehrad: Seryjál.

A působivou vzpomínku na nedávno zesnulého Miroslava Žbirku přináší portrétní dokument pojmenovaný prostě Meky. Nesentimentální, upřímný, něžný i vtipný jako sám zpěvák, který tu s odzbrojující sebeironií prohlašuje: „Já už vůbec nevím, jestli jsem inteligentní.“