TIPY NA DÁRKY: Zpříjemnit čtenářské Vánoce může Tma, Sliz či jiný Gatsby

Příběhy naděje i rozhořčení Vánoční tipy Aleny Slezákové Stává se to málokdy, ale občas knížka málem člověka dožene k slzám. To je případ skvostného románu Suzanne Kelmanové Výhled přes střechy, odehrávajícího se v nacisty okupovaném Nizozemsku. Osamělý profesor matematiky, trápící se vzpomínkami na dávno mrtvou manželku, u sebe ukryje židovského studenta. A ve snaze zachránit ho jde až k sebeobětování, když se od něj úmyslně nakazí nebezpečnou chorobou, aby mu sehnal léky. Ale naděje neumírá a snad ještě v životě potká štěstí. Válka skončila, trable nikoliv. Britové v roce 1947 trpí krutou zimou, nedostatkem paliva i potravin. Trochu světla do pochmurnosti vnese zpráva o chystané svatbě princezny Alžběty. Jennifer Robsonová si za hrdinky Šatů pro královnu vybrala mladé dívky, Ann a uprchlici z Francie Miriam, které se jako vyšívačky v proslulém módním salonu podílejí na šití princezniny svatební róby. O sedmdesát let později objeví torontská novinářka, Annina vnučka, v babiččině pozůstalosti pár nádherných výšivek podobných těm, jež zdobily Alžbětin oděv, a vydá se do Londýna, aby zjistila, proč babička o životě v Anglii nemluvila. Laskavé, příjemné a hodně dojemné čtení. Zrůdné tajemství

O laskavosti nelze mluvit u kriminálního románu Eleny Bellmarové Dcery hněvu. Odehrává se sice na nádherné Mallorce, ale její krása bledne v porovnání se zrůdným tajemstvím (podle autorky historicky autentickým), které skrývá. Narazí na ně i policista při vyšetřování násilné smrti stařičké jeptišky a bývalého lékaře. Měli s událostmi sahajícími do nedávné španělské minulosti něco společného? Své o tom ví i policistova manželka, advokátka, a hlavně skupina oprávněně rozhořčených žen, jejichž osudy byly tehdejšími cynickými postupy doktorů i církve krutě poznamenány. Drsný a pěkně zamotaný je i příběh Michaela Robothama Sleduji tě. Manžel hrdinky před rokem beze stopy zmizel a ona si nemůže vyzvednout jeho životní pojistku, aby zaplatila dluhy, jež po něm zůstaly. Navíc má neustále pocit, že ji někdo sleduje. Psycholog, jehož požádá o pomoc, riskuje, že pátráním ohrozí i sebe. Z této krimi dost mrazí.