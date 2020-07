Velké stěhování, díl třetí. Kdy přijde Tenet, který se znovu odkládá?

Původně měla novinka odstartovat 17. července, ale svůj nástup posunula na 31. července a pak na 12. srpna – jako první velký americký film plánovaný do tamních kin po jejich uzavření v půli března.

Nyní se však Tenet odsouvá znovu, zatím bez určení náhradního termínu, zato s ujištěním, že bude oznámen „bezprostředně“. Jak uvedl Toby Emmerich ze společnosti Warner Bros., chtějí „zajistit našim filmům co nejvyšší šance na úspěch a současně podpořit kina premiérovým obsahem, jakmile budou moci znovu bezpečně zahájit provoz“.

Emmerich také naznačil, že v případě Nolanova předpokládaného hitu, jenž svedl před kameru Johna Davida Washingtona s Robertem Pattinsonem a veškeré podrobnosti přísně střeží z obavy před piráty, nebude studio postupovat tradičně, tedy s mohutným celosvětovým nasazením v týž den.

Přestože severoamerický trh je stále největší, zdá se, že do kin v jiných zemích by mohl Tenet dorazit dříve než ve Státech, byť u velkofilmů to Hollywood vidí nerad. Podle nejmenovaných zdrojů ze studia se má zkrátka postupovat „pružně“, což potvrzují též aktuální telefonáty mezi ústředím a místními distributory včetně tuzemské společnosti Vertical Ent.

Ale otázkou zůstává, ze kterých teritorií se Tenet může zaplatit. Stál dvě stě milionů dolarů, studio počítalo, že ze vstupného získá čtyři sta až pět set milionů dolarů. Jenže Čína, druhý největší trh světa, otvírá kina s omezeními včetně třetinového obsazení sálů a nanejvýš dvouhodinové délky uváděných filmů. Tenet má sto padesát minut. Může se tedy stát, že tak jako Wonder Woman 1984, Duna či Batman si i Nolanova novinka počká až na příští rok.