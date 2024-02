TELEVIZIONÁŘ: Skromně Přišla v noci a stala se favoritem nejen kritiků

Favoritem s pěti nominacemi je totiž napohled skromná komedie Přišla v noci, kterou v kinech loni navštívilo jenom čtrnáct tisíc diváků – ale ti zato velmi dobře vědí, proč se tak královsky bavili.

Možná snímek doplatil na zavádějící charakteristiku „hororově laděná komedie“, protože horory se u nás netěší zrovna velké oblibě, nicméně v příběhu Přišla v noci rozhodně nebafají zpoza rohu žádné nadpřirozené příšerky.

Naopak film uvádí do zcela realistické, o to strašidelnější situace: jak se zbavit výstřední dámy, která nečekaně vtrhne do soužití vlastního syna s jeho přítelkyní, aniž byste sáhli k matkovraždě nebo, což zní ještě hůř, jí v mnohém dali za pravdu.

Neméně netradičního soupeře v souboji o trofej za film roku našla černá komedie Přišla v noci v poetickém animovaném snímku Tonda, Slávka a kouzelné světlo, jehož malí hrdinové bojují s temnotou vztahů uvnitř starého činžáku.

Trojici hlavních kandidátů doplňuje historická detektivka Úsvit, která vsadila na módní téma intersexuality. Co se herců týče, stojí proti sobě například Karel Roden s Davidem Prachařem nebo Regina Rázlová a Eliška Křenková proti neskutečné Simoně Pekové coby „dočasné“ azylantce ze snímku Přišla v noci.

Ale ještě lepší než sledovat, jak dopadne na ceremoniálu v pražském Divadle Archa proti známějším kolegyním, je vydat se na životní sólo Pekové do kina. Menší sály po celé republice snímek stále hrají, což by až do podobné bitvy o březnového Českého lva mělo vydržet.