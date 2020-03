TELEVIZIONÁŘ: Most, na kterém vytrval jediný statečný herec

Natruc však divák může přejít k jiné domácí filmové kapitole, k Mostu u Remagenu, o jehož skutečném hrdinovi se málo ví. Je známo, že natáčení v Davli u Prahy přerušily ruské tanky v srpnu 1968, načež americká produkce od herců po štáb odjela do bezpečí v osmadvaceti taxících – až na jednoho.

Robert Logan, jenž hrál vojína Bissella, zůstal tenkrát pozadu, aby invazi vyfotografoval a natočil.

Docela riskoval, protože sovětská propaganda tehdy šířila zvěsti, že film jen kryje akci CIA, že američtí vojáci jsou praví - ve skutečnosti mnohé z nich ztvárnili tuzemští statisté - a že funkční zbraně přivezli ze Států místním antikomunistům.

Pro dokončení snímku se nakonec musela postavit replika davelského mostu v Itálii, jako by Hollywood chtěl ještě dovršit historický paradox, jenž se týká klíčového bitevního dějiště.

Most u Remagenu, jehož obsazení usnadnilo postup Spojenců do Německa za druhé světové války, byl totiž původně postaven během první světové války, aby pomohl urychlit naopak postup německých vojsk do Francie.