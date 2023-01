TELEVIZIONÁŘ: Kdo ukradl mrtvole srdce, zjistí mladý Edgar Allan Poe

Takže Netflix krátce poté, co Bledé modré oko nasadil do svátečních kin, pouští historický horor i do své sítě. Recenze sice nejsou zrovna závratné, ale láká jednak obsazení, kterému vládne Christian Bale coby uznávaný policejní vyšetřovatel, jednak skutečnost, že jeho pomocníkem se stane příští otec klasické detektivky, mladý Edgar Allan Poe.

Hraje ho Harry Melling, známý jako představitel bratrance Harryho Pottera. Společně řeší záhadu, která se roku 1830 odehraje na vojenské akademii West Point. Jeden z kadetů je nalezen oběšený, a třebaže sebevraždy tu nejsou zas tak překvapivé, všechny zaskočí, když z jeho mrtvého těla někdo ukradne srdce.

Bledé modré oko natočil Scott Cooper, který s Balem pracoval již potřetí, mají za sebou thriller Oko za oko a western Nepřátelé. Tentokrát stylově přizvali ještě Gillian Andersonovou, hrdinku seriálu Akta X.

Kritikové i diváci však spíše než herce chválí obrazovou sílu snímku, která vynikne na velkém plátně, hovoří o ponuré pocitové náladě v odstínech šedé a modré a také o spoustě vran, „bez nichž by to prostě nebyl Poe“.

Ostatně celý příběh uvozuje literátův výrok, že „hranice, které dělí život od smrti, jsou temné a nejasné“. Film vznikl podle knižní předlohy Louise Bayarda, amerického specialisty na historické romány s kriminální zápletkou. Česky vyšla Černá věž, v níž se hrdinové ocitnou na stopě mnohaletého vězně, jenž je s největší pravděpodobností potomkem Ludvíka XVI.