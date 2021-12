RECENZE: Šťastné a hrůzostrašné. Což takhle dát si štědrovečerní horor?

Takže nejen přítomné, ale i minulé – a taky budoucí, ten nadějeplný výhled ke všemu tomu, co bude. Tyhle tři polohy svedla do jednoho příběhového koryta antologie štědrovečerních hororů Šťastné a hrůzostrašné, kterou sestavil Pavel Pecháček a právě vydalo pražské nakladatelství Malvern.

Byl to šikovný předvánoční tah: ta knížka má něco málo přes stovku stránek, takže ji čtenář zvládne za dvě tři hodiny, a je skvěle koncentrovaná. Šest vybraných příběhů je k mání v češtině poprvé a všecky se nějakým způsobem točí kolem vánočních dnů; ten nejstarší je z roku 1861, nejmladší 1947. A všechny jsou z pera Angličanů, respektive čtyř Angličanů a dvou Angličanek: tu známých, tu známějších méně, tu zhola neznámých.

Ten sváteční rámec je ale volnější, spíš dekorativní, příběhy variují obecnější témata, která hororovou literaturu živí od středověku podnes. Tak třeba hned první ze zařazených textů od Algernona Blackwooda, zřejmě nejslavnějšího ze zúčastněných: hrůzná tvář vraha se zařízne hrdinovi do mozku tak hluboko, až má neodbytný pocit, jako by mu ten zloduch byl v patách, jako by s ním byl nějak osudově spojený.

V dalších povídkách pak přicházejí ke slovu přízraky a zjevení, strašidelný dům anebo dávná vina, tíživý zločin, záhadné zmizení, rodové prokletí – prostě veškeré to klasické hororové harampádí, které vytáhl ze sklepa jednak gotický román, jednak legendární Edgar Allan Poe.

Šťastné a hrůzostrašné. Antologie štědrovečerních hororů přeložil Pavel Pecháček Malvern, Praha 2021, 124 stran Hodnocení: 90 %

Jenže ty povídky mají všecky vždycky něco navíc. Jednou romanticky přeludné kulisy, kdy čtenář vyloženě slyší údery zdivočelé mořské masy hluboko dole pod útesem, na němž se chvěje prokleté stavení. Nebo sugestivně přivolané strachy a úzkosti dětských dní, které paralyzují hlavní hrdinku a udělají z ní přes noc „zničenou trosku“. Jinde se přihlásí ke slovu ironie a humor. A ještě jinde se pak štědrovečerní horor funkčně nasaje prvky klasického detektivního příběhu.

Možná nejvíc ale na čtenáře působí časová odlehlost, prostá nostalgie po zmizelé době. V příbězích se jezdí kočárem a na koni. Jsou tu rozsáhlé lesy a louky, kde nepotkáte živáčka. Komunikační nástroje jsou tisíckrát pomalejší než dneska. A taky tady skoro v jednom kuse prší, nebe křižují blesky, jsou vidět hvězdy. Takže výsledek: trocha strachu, trocha zábavy, trocha stesku. Pro nadcházející vánoční dny ideální směsice.