PRVNÍ DOJMY: Na klukovských výpravách si Tomáš Hanák zkusil sbíječku

Cestovalo se už Šumnými městy, V karavanu po Česku, Českem nejen za sportem, Českem na koňském hřbetu. A nyní přibudou ještě dvě výpravy, Za rybami po Česku a především cyklus Technické památky českých zemí, který má dva divácké magnety.

Jednak herce Tomáše Hanáka v roli průvodce, který ve středu na ČT2 putování zahájí ve vlastnoručně upraveném starém vagonu v Nižboru, jednak až klukovské okouzlení stroji a mašinkami všeho druhu, láskyplně opečovávanými hračkami, které, světě, div se, třeba už od roku 1929 stále spolehlivě fungují.

V premiérovém cyklu se snoubí trocha nostalgie, trocha dobrodružství, spousta faktických zajímavostí a pár zábavných momentů, kdy si Hanák osobně vyzkouší práci se sbíječkou v bývalém dole nebo výrobu šindelů. V parostrojním pivovaru objeví „dřevěné EET“, v takzvaném Baťově mrakodrapu zase unikátní pojízdnou kancelář.

Pochopitelně Technické památky českých zemí vykazují poněkud „skanzenový“ ráz, ale současně vyprávějí věcně a nevtíravě – ostatně jejich režisér Jakub Wehrenberg už má s daným žánrem zkušenost.

Navíc „hezký český“, pozitivní nádech se tu nevyrábí uměle, nýbrž docela přirozeně pramení z pocty všem nadšencům, kteří zachraňují, co by jiní dávno hodili do šrotu.