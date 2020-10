Nemám problém s texty, ale nepamatuji si tváře, říká Sabina Remundová

Na Instagram jste pod fotku se zavařovačkami s džemem napsala: „Komu se nelení, tomu se červená. Terapie marmeládou. Léto. Dětství...“ Jaké byly vaše prázdniny, když jste byla dítě?

Byly velmi šťastné a klidné. Většinu času jsme jako rodina trávili na chalupě v jižních Čechách. Rodiče (herečka Iva Janžurová a herec a režisér Stanislav Remunda, pozn. red.) byli celý rok mezi lidmi a ve společnosti a v létě vyhledávali raději klid a samotu. Maminka byla hodně populární, a tak ona a její rodina byly vždycky v centru pozornosti. Rodiče se tedy trochu skrývali. Ale musím říct, že mi to celkem vyhovovalo. V té době mi nechyběla společnost. Byla jsem poměrně samotářská a nikdy jsem se nenudila, protože jsem měla plno aktivit, ke kterým mě přivedla právě maminka. Třeba to zavařování. K létu marmelády prostě patří. A jejich vaření není jenom moje úchylka. Zjistila jsem, že i spousta známých to bere jako uklidňující činnost. Zároveň spojíte příjemné s užitečným, máte pocit, že jste něco udělala pro rodinu, a přitom si odpočine i vaše hlava. A navíc se na to vážou moje vzpomínky z dětství, jak jsme chodily s maminkou trhat maliny. My letos s dcerou byly na samosběru jahod, na malinách i na borůvkách.