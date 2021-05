RECENZE: Další vzestup a pád génia. Halstona zbavují průměrnosti herci

Roy Halston Frowick byl módní ikonou minulého století. Přesto si široká veřejnost bude pamatovat spíše jména jeho souputníků – Calvina Kleina, Oscara de la Renty nebo Ralpha Laurena. A má to svůj smutný důvod, o jehož okolnostech notná část seriálu vypráví.



Tvůrčí tým scenáristy a producenta Ryana Murphyho (Glee, American Crime Story) vypráví Halstonův příběh od prvního velkého úspěchu, klobouku pillbox pro Jackie Kennedyovou, přes přerod v hvězdu dámského odívání až po bolestnou ztrátu práv k užití vlastního jména jako značky. A je to nakonec opravdu více pád než vzestup, co scénář akcentuje.

Divák módy neznalý tak po více než 250 minutách, stejně jako před nimi, vlastně netuší, proč se z Halstona a jeho návrhů stal takový fenomén. Tuší však, opět stejně jako před zhlédnutím, že se jako mnoho dalších talentovaných géniů nechal strhnout vlastním egem i důvěřivostí. Tedy alespoň podle interpretace tvůrců, kteří vycházeli z knihy Simply Halston od Stevena Gainese.



Životopisná díla samozřejmě jsou a vždy budou, ve filmu a televizi obzvlášť, nevděčnou prací. Tvůrci mohou podat sebelepší výkon, přesto jim bude téměř s jistotou vyčteno cokoliv, dobovou věrností počínaje a redukovanými charaktery i motivy konče. Však se už Halstonova rodina od seriálu distancovala.

Za co to tedy tým vedený režisérem Danielem Minahanem schytává nejvíc? Především za povrchní přístup, klišovitou výstavbu příběhu a rádoby hluboké dialogy typu „jsem malá loďka ztracená v oceánu“. Sděleno chce být tolik, od otázek menšinové sexuální komunity po odvěký souboj umění a byznysu, až není řečeno téměř nic. Přesto se však na Halstona velmi dobře dívá.

Zaprvé – opravdu po dlouhé době je tu seriál, respektive minisérie, která není uměle nastavovaná. Naopak, unesla by i o pár dílů víc, aniž by ztratila tempo. Zadruhé – má znamenitě zvolené herecké obsazení, kterému kraluje Ewan McGregor v roli Halstona. A to způsobem natolik strhujícím, že vše výše vytčené zůstává po více než čtyřech hodinách spíše skryto pod povrchem.



Halston USA, 2021 Režie: Daniel Minahan Scénář: Ian Brennan, Ryan Murphy, Sharr White Hrají: Rory Culkin, Rebecca Dayan, Sullivan Jones, Ewan McGregor Hodnocení­: 65 %

Tak umný herecký flirt s afektem, arogancí, avšak i zranitelností a nejistotou se hned tak nevidí. Snad jen na chvíli kolegu v roli návrhářovy blízké přítelkyně a zpěvačky Lizy Minnelliové zastíní Krysta Rodriguezová, když na scénu nastupuje s legendárním vystoupením popové divy Lisa with a Z.



Kromě Minnelliové se Halston blízce přátelil také s Andy Warholem nebo Anjelicou Houstonovou, ty už však tvůrci do scénáře nezařadili, a rozhodli se správně, z životopisné minisérie by se pak mohla velmi rychle stát dobře nasvícená maškarní s osobnostmi sedmdesátých let. A to by si Halston ani zmínění nezasloužili. Stačí, že v seriálu už dost redukovaně vystupuje prostředí legendárního klubu Studio 54.

Na recenzích nezáleží, říkal Halston. V případě této minisérie by však jedna byla vskutku zajímavá – právě ta jeho vlastní. Bohužel se jí nedočkáme. R. H. Frowick zemřel v březnu 1990 na AIDS.