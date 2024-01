RECENZE: Krvavý Johann bezradně přešlapuje v obarvených loužičkách

Druhou větou v perexu by se teoreticky dalo leccos omluvit, ale i pokud bude pomyslný brk recenzentův co nejshovívavější a kromě nedostatku zkušeností vezme v potaz i nefalšované nadšení, s nímž se Krumpoch do nelehkého žánru pustil, nelze než zkonstatovat, že v jeho snímku nefunguje téměř nic.

Film se sune kupředu hlemýždím tempem a díky scenáristické a režijní neobratnosti se rozpadá na jednotlivé výjevy, které oscilují mezi nudou, trapností a pouze sporadicky z nich vyhřezne ta pravá „pokleslá“ zábava.