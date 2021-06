RECENZE: Tresky plesky. Hledá se Nemo na ruský způsob v Moři kouzel

Režisér, scenárista a producent Vasilij Rovenskij se již podílel na příbězích o pandě nebo dráčkovi a chystá se na Pinocchia, zřejmě tedy nepřekypuje spalující touhou po originalitě. A to ani v námětu, ani ve stylizaci.

Však také Moře kouzel po výtvarné stránce opisuje, kde se dá, od nedostižné pixarovky Hledá se Nemo až po spotřební Příběh žraloka, což však činí s názornou doslovností omalovánek včetně barev: třeba delfíní samičku oblékne do růžové, jejího „hodného“ nápadníka do modré a „zlého“ do černé.

Už vůbec se příběh nezatěžuje konfrontací podmořské říše se světem lidí, jako to po Nemovi dělá třeba Luca, nejnovější snímek Pixaru, jehož hrdina se na italské pobřeží rovněž vynoří z hlubin.

Naproti tomu Rovenskij zůstává výhradně pod hladinou, kam ze suchozemských kulis přenáší především úmornou dávku politiky.

Probírají se tady volby, nynější diktátor s chapadly trvá na směrnicích, pravidlech a řádu, zákeřné murény se srocují jako pučisté a do mocenských půtek se zakomponuje ještě milostný trojúhelník. Neboť vladařova chráněnka si má vzít kariéristického svalovce, zatímco miluje vysmívaného snílka, hledajícího pro změnu ztraceného otce.

Že animace působí chudě, mohlo by Moře kouzel zakrýt vděčnou akcí, jenže situační gagy se tady vyskytují vzácně, zato se nekonečně řeční a humor citelně chybí, což je v podívané pro malé diváky na pováženou.

Čestnou výjimku tvoří jazykové hrátky odvozené od jednotlivých živočichů, s nimiž si český překlad důvtipně poradil a jež ocení spíše dospělí, počínaje úslovím „tresky plesky“ a konče výroky „nasadil mi kraba do hlavy“ nebo „její osud mi leží na všech třech srdcích“.



Moře kouzel Scénář Vasilij Rovenskij, Alec Sokolow, režie Vasilij Rovenskij Hodnocení­: 40 %

Vedle slovních hříček nasbírá pár bodů podoba zatopené pevnosti s tajemnými pyramidami, ale také pro ni platí, že je dílem nevyužitá, dílem vykradená. Prvky Indiany Jonese včetně valící se koule bijí do očí, rybí války se tváří jako Star Wars a nadto se cestuje časem pomocí velmi laciného triku.

Nejen děti si tedy rozhodně více vychutnají vtipnou prázdninovou jízdu chlapce jménem Luca než konverzační slepenec bez osobního rukopisu, fantazie i poezie.