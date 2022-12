Co sleduji z gauče na Netflixu, je film? Tarantino se opřel nejen do Marvelu

Světem internetu se poslední dny šíří nejrůznější citáty režiséra Quentina Tarantina. Kultovní filmař totiž vydal knihu Cinema Speculation, což vede ke zvýšeném zájmu o jeho postavu a narůstající počet rozhovorů, na které při této příležitosti kývl.

Filmový svět nejdříve zaujala zpráva, že Tarantino na příští rok plánuje konečně naplno vstoupit do světa televize a natočit vlastní seriál. Nic bližšího k tomuto projektu dosud neprozradil, kromě drobnosti, že půjde o osmidílný kus. Filmové servery ale k této zprávě houfně dodávají, že ne vše, co režisér takto oznámí, dojde skutečné realizace.

Mezi jeho dalšími vyjádřeními pak zaujala myšlenka, ve které se tvůrce Pulp Fiction, Kill Billa či Tenkrát v Hollywoodu opřel do vrcholícího marvelovského šílenství. Současnou éru Hollywoodu prý dokonce odsoudil jako nejhorší v celé historii americké filmografie. Tarantino prý vždy za nejhorší časy Hollywoodu považoval 50. a 80. léta. Aktuální doba je podle něj ale hravě strčí do kapsy.

A je to právě Marvel a jeho nekonečná série filmů o superhrdinech, kdo prý stojí za tím, že dnešní Hollywood už neprodukuje skutečné filmové hvězdy. „Je to součástí určité marvelizace Hollywoodu. Máme spoustu herců, kteří se v těchto (superhrdinských) postavách proslavili. Sami ale filmovými hvězdami nejsou,“ řekl Tarantino v podcastu Toma Segury.

„Kapitán Amerika je hvězda. Thor je hvězda. Nejsem první, kdo to říká, zaznělo to už milionkrát. Hvězdami se prostě dnes stávají pouze tyto franšízové postavy,“ vysvětlil režisér.

Nadhozený problém se však nezdá Samuelu L. Jacksonovi. „Herec přece musí být ztotožněn se svojí konkrétní postavou. Co jiného je znakem filmové hvězdy? Vyprodané sály? O čem se tu vlastně bavíme? Nevidím nic kontroverzního na tom, že tito herci jsou nyní filmovými hvězdami,“ reagoval slavný herec, který ve světě Marvelu ztvárňuje postavu agenta Nicka Furyho, a který je zároveň spolu s Johnem Travoltou tváří nejslavnějšího Tarantinova snímku Pulp Fiction. Zahrál si i v jeho pozdějším westernu Osm hrozných.

„Chadwick Boseman je prostě Black Panther. To nelze zpochybnit. A zároveň je i filmová hvězda,“ dodal Jackson.

Tarantino se nedávno taktéž vyjádřil k přáním fanoušků, aby taktéž jeden superhrdinský epos natočil. „Na tuhle práci vás musí najmout. A já nejsem k pronájmu, nesháním práci,“ vysvětlil režisér. Sám ovšem přiznal, že jako malý byl velkým fanouškem komiksů Marvelu. Za svou nejoblíbenější sérii považuje komiksy Sgt. Fury and his Howling Commandos, které vycházely mezi lety 1963 a 1981. Není bez zajímavosti, že právě Furyho postavu ztvárňuje v Marvel Cinematic Universe Samuel L. Jackson.

Režisér prý zvažuje, že do své řady filmových děl přidá už jen jednu, poslední položku. Děsí ho totiž představa vynikajících režisérů, kteří točili i dávno po svém vrcholném období a poslední díla jejich filmografie končily hluboko pod laťkou té nejlepší tvorby. „Nechci se stát staříkem, kterému ujel vlak. Už si tak ostatně připadám, když přijde řeč na aktuální filmy,“ dodal devětapadesátiletý tvůrce pro CNN.

A na otázku, o čem by jeho desátý celovečerní snímek měl být, Tarantino odpověděl: „Vůbec netuším, co to bude. Na svůj poslední film nechvátám. Navíc právě teď ani přesně nevím, co to film vlastně je. Je to něco, co dávají na Netflixu? Je to něco, co dávají na Amazonu a lidé se na to dívají z gauče se svou manželkou či manželem? Je tohle film? Protože můj poslední snímek zahajoval v třech tisících sálech a několik měsíců jej hráli v kinech po celém světě.“