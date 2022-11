Afrika může mít pro svět velký přínos. Black Panther to ukázal, říkají herečky

„Myslím, že se v médiích často zapomíná na přínos, který může mít Afrika pro svět. Black Panther tak pomohl tomu, aby celou situaci třeba lidé začali vidět trochu jinak,“ říká herečka Danai Gurira, jejíž rodiče pochází ze Zimbabwe. V Black Pantherovi ztvárnila roli Okoye, generálku Dory Milaje, stráže vládce Wakandy.

K jejím slovům se přidává i Florence Kasumba, filmová Ayo, členka Dory Milaje. „Jsem moc vděčná za to, že se Black Panther stal tak výraznou součástí naší kultury. Vyrůstat v dnešní době a mít vzory v postavách z Black Panthera může být pro děti velkou oporou. Sama bych si přála takové vzory mít. Navíc mohou diváci vidět africkou kulturu úplně v jiném kontextu. A taky je dobře, že je na plátně tolik lidí tmavé pleti, protože se v tom mohou najít i další, nejen diváci afrického původu,“ uvádí.

Velkou ztrátou si v druhém Black Pantherovi procházel štáb i hrdinové filmu. Zemřel totiž představitel T’Chally, respektive Black Panthera Chadwick Boseman. „Nikdy před tím jsem v životě nemusela tak intenzivně pracovat, když jsem truchlila. V tom pro mě bylo natáčení hodně nové. Zároveň se mi ulevilo, když jsem na place zjistila, že nemusím nic předstírat a můžu nechat emoce volně projevovat,“ popisuje Kasumba.

Covid, sníh i zranění

„Byla to cesta smutku, ale naším společným cílem bylo zahojení velké rány a doufám, že to třeba pomohlo i někomu z diváků v jeho vlastní cestě za smířením s odchodem někoho blízkého. Moje postava se navíc musela vyrovnat s vlastním pocitem zbytečnosti, což bylo taky náročné, takže jsem byla ráda, že jsme se tam na sebe všichni mohli spolehnout,“ vzpomíná Gurira, která se do budoucna plánuje nevěnovat jen herectví, ale také režii.

Kromě Bosemanovy však nastaly i další méně či více náročné situace. „Nejdříve bylo natáčení přerušeno kvůli covidu, pak se kolegyně Letitia dost ošklivě zranila, potom se proti nám postavilo počasí. Sníh v Atlantě? Kdo to kdy viděl? No, bylo to zajímavé,“ rekapituluje představitelka Okoye.

Režie Black Panthera se znovu ujal Ryan Coogler, který je zároveň spoluautorem scénáře. „Ryan má klidnou až tichou energii. Hodně jsme na place debatovali, všechny situace promýšleli. Bývalo tam ale i živo: mezi záběry třeba dělal kliky a přidávali se k němu další kolegové. Tak jsem jim v nadsázce říkala, že by měli zkusit i nějakou kardio aktivitu a ne si tak jen silově zatěžovat tělo,“ vypráví Kasumba.

Ta má kromě marvelovského vesmíru zkušenost také s prací na filmu od DC Comics. Srovnávat natáčení ale příliš nechce. „Na Wonderwoman jsem měla podobně silný a obohacující pocit z natáčení jako tady. Každopádně jsou to úplně jiné příběhy,“ dodává.