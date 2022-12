Kvantita zvítězila nad kvalitou, uznala velkovýrobna Marvel. Chystá změny

Marvel své superhrdinské filmy založené na komiksových předobrazech dělí do jednotlivých fází. Třetí marvelovská filmová etapa končila v roce 2019 megaúspěchem snímku Avengers: Endgame. Aktuálně uzavřená čtvrtá fáze z let 2021 a 2022, kdy Marvel vedle filmů poprvé představil i seriály na streamovacích platformách, však údajně své předpoklady a vysoká očekávání nesplnila.

Stačí jen lehce počítat. Za dva roky nabídli filmaři svým fanouškům celkem sedm celovečerních filmů, osm seriálů a dva televizní speciály. Předchozí fáze 3 sice obsahovala celkem jedenáct celovečerních snímků, ovšem rozvrstvila jejich premiéry mezi roky 2016 až 2019. Marvel si prý po této zběsilé náloži posledních dvou let uvědomil to, co mu mnozí vyčítají už dávno: že kvantita filmů a seriálů dalece předčila jejich kvalitu.

Diváci totiž začínají být příběhy se superhrdiny přesyceni. Nemají mezi jednotlivými premiérami dostatek času na „odpočinek“, což znamená i dostatek času se na další film potřebně natěšit. Tuto nadprodukci obsahující obrovské množství hrdinů a jejich dějových linek je navíc čím dál těžší usledovat a fanoušci prostě s celým světem filmového Marvelu přestávají držet krok.

Přetížení jsou ostatně i samotní tvůrci, kterým se v této velkovýrobě nedostává dostateční prostor na dokončení práce. Nebude proto patrně náhodou, že se právě chystaná pátá fáze potýká s velkým množstvím odřeknutých účastí se strany režisérů i herců. S produkčními problémy takto letos na podzim po odchodu režiséra Bassama Tariqa bojoval třeba na rok 2024 chystaný snímek Blade s Mahershalou Alim v hlavní roli.

Aktuální chaotické situaci nepomohl ani fakt, že byly jednotlivé snímky natáčeny velice nekonzistentně a Marvel Cinematic Universe tak jako celek příliš nedrží pohromadě. Kreativní ředitel Marvelu Kevin Feige přitom právě důraz na různorodost režisérů a jejich přístupů na začátku čtvrté fáze obhajoval. „Zatímco se projekty jako Black Panther: Wakanda nechť žije nebo Spider-Man: Bez domova dočkaly širokého ocenění, snímky Eternals či Thor: Láska jako hrom dost diváků minuly,“ shrnuje specializovaný web The Direct.com.

I proto se prý Marvel rozhodl některé chystané projekty páté fáze přehodnotit. Co to přesně znamená, samozřejmě veřejně známé není. Na komiksové série specializované weby ale spekulují, že zřejmě dojde k zastavení několika seriálových projektů a jejich transformaci v celovečerní filmy. Marvel by prý taktéž mohl více vsadit na menší projekty, jako byla úspěšná hříčka Vlkodlak: Noční lovec či sváteční speciál Strážců galaxie.

Změny v plánech Marvelu mají údajně souvislost i s plánovanou restrukturalizací celé společnosti Disney. „Ať už se stane cokoli, je to pro Marvel Studios dobrý krok. Fáze 4 byla pro mnohé prostě nesouvislou směsicí a jakékoli takovéto přehodnocení dává fanouškům naději, že společnosti na svých produktech záleží,“ zamýšlí se web The Direct.com.

Nejbližší premiérou z Marvel Cinematic Universe nicméně zůstává snímek Ant-Man a Wasp: Quantumania, který se do kin dostane v polovině února a oficiálně tak zahájí pátou fázi superhrdinského kolotoče.