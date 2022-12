Není mrtvý, jen si dal pauzu. Stallone překvapil rolí zaostalého mafiána

V desetidílném seriálu si nyní šestasedmdesátiletý Stallone zahrál vysloužilého gangstera Dwighta Manfrediho řečeného Generál, který právě vylezl z vězení. Za celou svou mafiánskou rodinu si zde totiž odseděl pětadvacet let a podsvětí nyní musí vyřešit, co s ním.

Z New Yorku jej proto odsunou do oklahomské Tulsy, aby se zde staral o obchody. Generál se ale nehodlá s takovým „vejminkem“ jen tak smířit a ve městě, kde nikoho nezná, začne budovat vlastní mafiánskou organizaci.

„Nic tu pro tebe nezůstalo. Nemůžeme prostě vrátit čas,“ sdělí stárnoucímu mafiánovi jeho nový boss (Domenick Lombardozzi). A právě tato slova by se dala brát i jako motto samotného seriálu, ve kterém stárnoucí Stallone ztvárňuje stejně tak stárnoucího muže, jenž navíc teprve teď zjistil, že mu už dávno ujel vlak.

Stallonův hrdina tak kroutí hlavou nad vším, co svět mezitím vymyslel. Moderní způsoby komunikace, kreditní karty a obchody, kde neberou hotovost. Manfredi se však svých vyzkoušených prostředků vyjednávání založených především na přesně mířené ráně jen tak vzdát nehodlá. „Je mrtvý? - Ne, jen si dává pauzu,“ zazní v seriálu jedna z promluv doprovázející takový Generálův osvědčený postup.

„Jeho prvním krokem po příjezdu do nového města je například zajištění obchodu s marihuanou,“ všímá si web The Spectator. „Během pobytu ve vězení ho zjevně nikdo neinformoval, že tráva je nyní ve většině států legální. Manfredi se tedy rozhodne do obchodu zapojit a nabízí svou ochranu nedbaje protestů majitele, že jeho podnikání je zcela legitimní,“ přibližuje web.

Názory na nový seriál se různí. CNN píše, že „Tulsa King téměř výhradně spoléhá na Stalloneho hvězdné charisma“ a jinak velmi zvláštně míchá slavnou Rodinu Sopránů se žánrem sitcomu.

Recenzentka britského Guardianu shodně upozorňuje, že tvůrci seriál postavili výhradně na Stallonem, jeho přednostech a jeho odkazu. „Je tu jen pár gagů, nejde vysloveně o komediální obsah. Všichni si ostatně pamatujeme na Stůj, nebo maminka vystřelí!, ke které se rozhodně nikdo vracet nechce,“ píše se zde s ironickým odkazem na nepovedenou akční komedii z roku 1992.

„Tulsa King nabízí především hodně akce, přesně takhle totiž Stalloneho známe. Seriálem navíc dost rezonuje skutečnost, že postava i sám herec prostě hledají své místo - jeden v Tulse a druhý v televizi. Oba jsou za zenitem, ale i tak se snaží zúročit své roky zkušeností a prosadit se v nových podmínkách. Nelze si pomoci, oběma prostě musíte fandit.“

Paramount+ se prý vůbec stává útočištěm pro stárnoucí hvězdy. Harrison Ford a Helen Mirrenová se zde totiž brzy představí v seriálu 1932, který předchází ději oblíbené série Yellowstone s Kevinem Costnerem. „Mezi streamovacími společnostmi bojujícími o pozornost to není špatná taktika,“ hodnotí CNN. Za aktuálním Tulsa King a stejně tak za zmíněným Yellowstone a jeho prequely ostatně stojí stejný tvůrce - americký režisér a scenárista Taylor Sheridan, který se stává ústředním tvůrcem této streamovací platformy.

A jak se Stalloneho seriálu Tulsa King daří? První díl zaujal 3,7 milionu diváků, což Paramount motivovalo k oznámení příprav druhé řady. Kritici specializovaného filmového serveru Rotten Tomatoes zatím seriálu dávají průměrné skóre 76 procent.