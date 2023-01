RECENZE: Pluk mizerů líčí neuvěřitelný vznik SAS u Tobruku. Za řevu AC/DC

Když nocujete na poušti u ohně a náhle zaslechnete první sloku známé písně, máte zhruba třicet vteřin na to, abyste odpověděli hlasitým zpíváním sloky navazující. Jinak riskujete střelbu zpoza dun. A pokud v písku čeká sám Paddy Mayne, máte těch vteřin jen pět.

Nejen tuto taktiku rozpoznávající britské vojáky od nepřátelských německých předvedou bývalí členové commandos v seriálu Pluk mizerů. Jak naznačuje originální název akčního historického seriálu, SAS: Rogue Heroes, dílo vypráví o vzniku populárních SAS, které si z dobrovolníků složil poručík David Stirling.

Šestidílný počin z dílny BBC, který je u nás k vidění na streamovací platformě HBO Max, zrežíroval Tom Shankland dle stejnojmenné knihy Bena Macintyra. Výpravný seriál ze severoafrické pouště tak popisuje téměř mýtický vznik a první akce této britské speciální jednotky. Diváka přesouvá do roku 1941, kdy měl Rommel v severní Africe nad spojeneckými vojsky převahu a Tobruk úpěl v obležení.

Za seriálem produkčně stojí Steven Knight, britský scénárista, který je podepsán pod stylizovanou ságou Peaky Blinders – Gangy z Birminghamu. A podobně jako gangsterský hit nabízí i Pluk mizerů stylovou jízdu. Jen zde uličky Birminghamu nahradila libyjská poušť a válečný ruch Káhiry.

Oceňovaný seriál totiž na diváka útočí s podobnou vervou, se kterou tvůrci vykreslují své hrdiny. Jednotlivým postavám dodává až komiksovou lehkovážnost, vztek, ale i klukovskou radost, soutěživost a nezkrotnost. Adrenalin, alkohol a ženy. To je vše, co tyhle nespoutané mladíky zajímá. I když toho třetího se jim v poušti rozhodně nedostává.

Ústřední herecké trio představuje reálné postavy. Connor Swindells (známý ze seriálu Sexuální výchova) zde ztvárňuje zakladatele jednotky Davida Stirlinga, člena šlechtické rodiny, který se nebojí využít svého jména, aby svou jednotku desperátů prosadil. Jack O’Connell (hlavní tvář seriálu Severní vody) tu ztvárňuje už zmíněného Paddyho Maynea, opilce a nezvladatelnou střelu, který přitom sám sebe považuje za básníka. A konečně Alfie Allen (Theon ze Hry o trůny) se zde představil jako drsný Jock Lewes, nejen vynálezce takzvaných Lewesových bomb, ale především mediátor odvěké rivality mezi prvními dvěma.

Ústřední trojici vojáků doplňuje v zázemí Káhiry ještě osvědčený Dominic West (Koruna) v úloze Dudleyho Clarka, který SAS původně vymyslel jako fiktivní výsadkovou jednotku k oklamání a zmatení nepřítele. A konečně lepá Sofia Boutella v úloze jediné vyloženě fiktivní ústřední postavy – francouzské agentky.

Pluk mizerů 80 % Velká Británie (2022) 6 x 55–58 min Režie: Tom Shankland Předloha: Ben Macintyre Scénář: Steven Knight Hrají: Connor Swindells, Jack O’Connell, Sofia Boutella, Alfie Allen, Dominic West, Jacob Ifan, Jacob McCarthy, Theo Barklem-Biggs, Bobby Schofield a další

Ač se Knightův seriál drží historických faktů poměrně věrně, má k dokumentu daleko a stylově připomíná spíše Tarantinovy Hanebné pancharty. Divokou jízdu po dunách libyjské Sahary tak doprovází Highway to Hell australských AC/DC, jinde se pak divák k lomozu motorů dočká lomozu Mötorhead či Iron Maiden. To vše dotváří zmíněnou komiksovou atmosféru kompaktního žánrového seriálu. Akce, zábava, pálící slunce, zpocené tváře, pach benzínu, drsná poušť. A do toho vybuchující messerschmitty a struny hardrockové klasiky. Ve zdánlivě neobvyklém mixu tak Pluk mizerů nabízí přesně to, co od něj divák na první pohled očekává.

A že se Steven Knight s novým seriálem opět trefil do černého, dokazuje i na letošek oznámená druhá řada, která bude popisovat osudy Pluku mizerů po přesunu do Evropy.