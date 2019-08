Perinbaba se vrací. Ve dvojce Jakubisko plánuje feministický slet čarodějnic

Filmové Vary 2019 Sledovat další díly na iDNES.tv

Zatím Juraj Jakubisko předvedl jen hrstce lidí pouhých jedenáct minut ukázek Perinbaby 2, která do kin půjde stylově ve znamení dvojek, 20. 2. 2020.

Nicméně i nesouvisející obrazy naznačují, že pokračování slavné pohádky z roku 1985, nyní tradiční součásti slovenských televizních Vánoc, přinejmenším výtvarně opět oslní.

„Úspěch Perinbaby nás potěšil, ale že se z ní stane takový kult, to jsme nečekali. Spousta fanoušků si psala o pokračování – a dnes už naštěstí technologie umožňují, aby v druhém dílu ožily Giulietta Masina i Valerie Kaplanová, které mezitím zemřely,“ zmiňuje režisér původní italskou představitelku paní Zimy a českou herečku v roli Smrtky. „Ale hlavně jsem chtěl oživit poezii a romantiku pro jinou, počítačovou generaci,“ dodává.

Hlavní roli přebírá nováček Lukáš Frlajs, filmový syn původního hrdiny Jakuba, kterého doplní Ivan Romančík, René Štúr, Sabina Skalická a ve své poslední úloze Daniel Nekonečný. Hudbu píše Ondřej Soukup souběžně takříkajíc „na tělo“ k obrazům, které mu Jakubisko pouští, doplňuje ho Jan Jirásek a některé motivy původních melodií z Perinbaby od Petra Hapky.

Číslo 3? Šlo by to

S výpravou si režisér jako vždy pohrál, počínaje feministicky laděným sletem čarodějnic a konče kolekcí válečných i létajících strojů.

Dokonce by nevylučoval ani Perinbabu 3. „Šlo by to, ve finále druhého dílu totiž hrdina Smrtku tak naštve, že ji žene do stávky,“ naznačuje možný vývoj. Jenže režisérova manželka producentka Deana Jakubisková je zásadně proti: „Ani nápad, v žádném případě, další dva takové roky už nechci zažít. Nastala krize specializovaných řemesel, nemáte představu, jak je těžké postavit spolehlivý tým.“

Možná tedy spíše dojde na jiný režisérův dávný projekt Třetí pohlaví. „Hlavní je, že pořád točím a že mě to pořád baví, včetně objevování moderních médií. Navíc jsem zjistil, že mé filmy jako Lepší je být bohatý a zdravý než chudý a nemocný, kde byl původně i vážný tón, s odstupem času účinkují jako čisté komedie,“ směje se jednaosmdesátiletý filmař.