Do Toronta vyrazil studentský film Milý tati, má šanci na Oscara

Snímek, který natočila posluchačka pražské FAMU Diana Cam Van Nguyen, v Kanadě navazuje na světovou premiéru v Locarnu a vzápětí se vydá na dalších (zatím) sedmnáct potvrzených festivalů po celém světě. Pět z nich film kvalifikuje do klání o Oscary.



Studentka se věnuje animovanému dokumentu, v daném žánru se v příběhu Milý tati vrací do dětských let, kdy jí otec posílal láskyplné dopisy z vězení.

Prostřednictvím filmu režisérka svému otci odpovídá, viní jej z odchodu od matky a dvou dcer k jiné rodině, ale současně se snaží jej pochopit. A to včetně vietnamské tradice, která za důležité považuje zplození syna.

„Téma vlastní osoby nevolím záměrně. Své zkušenosti jsem však prožila, proto si víc věřím, že takový příběh můžu zpracovat. Při tvorbě je pro mě důležité být autentická, takže mě přirozeně ovlivňují příběhy a lidé kolem mě,“ vysvětluje Diana Cam Van Nguyen.

Práce na snímku jí současně posloužila jako psychoterapie. „Aniž by to bylo mým původním záměrem, skrze film jsem znovu objevila tátovu lásku uvnitř sebe. Pochopila jsem, že nemůžu čekat na odpuštění z jeho strany, ale musím to být já, kdo přijme situaci,“ přiznala.

Žánr anidoku čili animovaného dokumentu, který zrodil třeba celovečerní hit Valčík s Bašírem, zažívá v posledním dvacetiletí značný rozmach. Dostal se také do osnov FAMU.

„Anidok často používá reálný dialog, zobrazuje skutečné osudy. To mu dává možnost oslovit širší publikum, otevírá se mu tak i cesta k dokumentárním festivalům,“ vysvětlila vedoucí katedry animace Michaela Pavlátová, jejíž novinka Moje slunce Mad letos dobyla festival v Annecy.