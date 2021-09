Zlatého lva z Benátek vyhrál Happening, cenu má i Penelope Cruzová

Nejlepší herečkou se stala Penelope Cruzová díky svému výkonu v novém melodramatu Pedra Almodóvara Paralelní matky. Velkou cenu poroty má Paolo Sorrentino za autobiografický titul Boží ruka, za který v kategorii mladých herců bodoval i Filippo Scotti.

Trofej pro nejlepšího herce vyhrál John Arcilla za výkon ve filmu On The Job: The Missing 8. Stříbrného lva vybojovala Jane Campionová za svou režii moderního westernu Síla psa.

Americká herečka Maggie Gyllenhaalová dostala cenu za nejlepší scénář svého režijního debutu Ztracená dcera. V děkovné řeči vzpomněla, že právě v Itálii se vdala a porodila první dítě. Navíc film, v němž hraje Olivia Colemanová, vznikl podle předlohy italské autorky Eleny Ferrante.

V sekci Horizonty bodoval slovenský tvůrce Ivan Ostrochovský spolu s ukrajinským režisérem Peterem Kerekesem jako spoluautor scénáře díla Cenzorka. Zvláštní cenu poroty má bolivijský filmař Kiro Russo.

Z vítězů Benátek už vzešlo několik filmů, které pak uspěly na Oscarech, například Země nomádů, Joker nebo Roma. Italskou přehlídku nyní střídá festival v Torontu, zahájený den před sobotním finále Benátek.