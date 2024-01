RECENZE: Trochu jiná panovnice. Jak Marie Terezie vyhnala Židy z Prahy

Před Vánocemi roku 1744 z důvodů, které premiérový dokument odhaluje, obvinila císařovna Marie Terezie židovské obyvatele Prahy z neloajality a stanovila termín, do kterého měli být do jednoho z města vyhoštěni.

Paradoxní příčinu zosobňuje dobová rytina, na níž je zachycen slavnostní průvod na počest křtu následníka trůnu Josefa II. – prý byl ze strany pražských Židů „až příliš okázalý“. Následovalo drancování jejich čtvrti a podle historiků se ve vypjaté válečné době stali obětními beránky.

Zajímavé je líčení, jak se do splnění příkazu pověřeným osobám moc nechtělo. Hrabě Kolowrat se jej snažil zmírnit, protestoval obchodně zdatný manžel Marie Terezie, anglický král i papežův vyslanec, neboť „hospodářsky silná menšina“ hledala vlivné přímluvce v zahraničí.

Nic nepomohlo, deset tisíc Židů muselo následujícího roku z Prahy odejít a ne všichni přežili zimu či nemoci. Marie Terezie pak sice příkaz pozastavila, ale když zjistila, že byl spoustou výjimek obcházen, udeřila znovu: teď už museli do vyhnanství i staří lidé či těhotné ženy.

Ovšem Židé v Praze citelně chyběli, jak dokázal i dobový výzkum a následná studie; veškerá řemesla tratila, proti císařovně se postavil dokonce ministr obchodu, takže v roce 1748 se směli vrátit; museli si však za něj zaplatit.

Marie Terezie a vyhnání Židů z Prahy 50 % Režie Monika Czerninová a Frotz Kalteis, hrají Fanny Krauszová, Jan Kolařík, Pavel Batěk, Simona Zmrzlá, Florian Feik

Oč pozoruhodnější fakta snímek přináší, o to více jej brzdí nudné vypravěčské pojetí plné klišé zejména v ilustračních scénách. Jako by pokaždé, kdy paličatá panovnice uhodí do stolu, tvůrci nepřímo přiznávali, že vlastně pořád nevědí, kde se v ní vzal takový vzdor vůči Židům, jejími slovy „největšímu moru“.

Nicméně dokument, jejž vystihuje anglický titul Temná stránka Marie Terezie, tvoří vítaný protipól romantizovanému hranému seriálu.

Navíc připomíná, že i na prahu osvícenské éry se odehrálo poslední velké vyhánění evropských Židů před holocaustem. Za současné nové vlny antisemitismu tudíž plní svůj osvětový i varovný účel.