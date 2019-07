Čekám kontroverzi, líčí tvůrce favorizovaného snímku z Varů

Zkuste si zahrát na porotce: komu byste dal za svůj film festivalovou cenu?

Jednoznačně Milanovi Ondríkovi v hlavní roli. V mých očích je to obrovský herecký talent, navíc má charakter bojovníka. Vděčím mu za mnohé. Když nás při natáčení provázely komplikace s počasím, byl to on, kdo svou energií tlačil všechno dopředu.

Jeho postava má půvabné okamžiky, kdy snaživě vtipkuje a odpovídá mu trapné ticho. To byl váš nápad?

Ano, ale s Ondríkem jsme to pečlivě modelovali. Jeho hrdina spadá do okruhu lidí, kteří chtějí být vždy a všude veselí a vtipní, za trochu pozornosti jsou ochotni dělat ze sebe šaška, což v našem případě souvisí s nedostatkem zájmu, který nynější milující otec rodiny zažil od svého tvrdého tatínka v dětství.

Ve filmu má klíčovou roli polovojenská nacionalistická parta teenagerů, jaké na Slovensku opravdu existují. Budou se podle toho lišit i reakce domácích diváků od zahraničních?

Už od námětu mi bylo jasné, že jde o kontroverzní látku, která mnohé lidi podráždí, na Slovensku se o téhle tematice hodně diskutuje. Nicméně polarizaci společnosti vidíme i jinde ve světě, všude se vyskytují internetové bubliny, čili takzvaných haterů budu mít určitě dost.

O slovenské vlně oddílů domobrany se hodně mluví, vznikl o ní i dokument Až přijde válka. Nedělá jejich členům zájem médií dobře, neslouží spíše jako reklama hnutí?

To těžko mohu posoudit, ale problém to je, když si vezmete, že u nás Kotlebova nacionalistická strana skončila v eurovobách třetí a má v Evropském parlamentu dva poslance. Na druhé straně platí, že čím více se o tom mluví, tím jsou lidé obezřetnější, hlavně rodiče dospívajících dětí, z nichž se takoví branci rekrutují.

Stojí za filmem Budiž světlo nějaký konkrétní osud?

Přímo ne, ale inspiroval jsem se skutečnými gastarbeitry v Německu, setkával se s nimi, některé repliky jsem o nich převzal. Nicméně příběh sám je čistá fikce.

Silně vyznívají scény, kdy šikanu přejímají i mladší děti v rodině. Jak jste jim vysvětlil tak ponižující scény?

Co nejcitlivěji. Jejich rodiče pochopitelně věděli, oč půjde, a souhlasili. Dětem jsem pak řekl - Možná to znáte ze školy. Ty budeš sestru drezírovat, abys jí ukázal převahu, a tobě se to nebude líbit, ale poslechneš, protože bratr je silnější. Ostatně znám to z vlastní zkušenosti otce devítileté dcery, jednou ji větší děti vytlačovaly z houpačky a vzápětí to sama zkoušela na menších.

Ve filmu jsou všudypřítomné zbraně, neměly podle zákonů dramatu vést ke drastičtější, nesmlouvavější pointě?

Na škole jsem se zařekl, že ve filmu nikdy nepoužiju tak trapnou rekvizitu jako pistoli, ale pak jsem viděl v jedné ložnici sbírku historických zbraní a napadlo mne, že to může být symbol, jímž si hrdina dodává pocit chlapské síly. Nicméně o jiném závěru jsem nepřemýšlel, ač se může zdát bezvýchodný, obsahuje naději. Protože rodina se semkne a rozhodne se zachovat správně.

Co čeká váš film po karlovarské soutěži?

Má pozvání na další festivaly včetně největší asijské přehlídky v Pusanu, v srpnu jde do slovenských kin a v říjnu do českých.