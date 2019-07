VE VARU S MIRKOU: Mercuryho parta, oscarová pozvánka a Forman bez kin

7:53 , aktualizováno 7:53

Dokumentaristka Helena Třeštíková dostala pozvání do Americké filmové akademie, paráda! Ovšem současně její novinka Forman vs Forman, jíž se po premiéře v Cannes tleská i na karlovarském festivalu, nemůže do kin. Práva na zahraniční ukázky vystačí jen pro televizi, festivaly a zvláštní projekce, dokoupit je by stálo dva miliony korun navíc.