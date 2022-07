Schreiber: Žil jsem s matkou ve squatu bez teplé vody. Ale četli jsme Shakespeara

„Narodil jsem se v San Francisku, můj otec byl tesař a také trochu herec, matka malířka. Společně jsme se přestěhovali do Kanady, kde jsme žili v zemědělském nezařazeném území. Když se moji rodiče rozvedli, matka mne vzala do New Yorku. Až do svých čtyřiadvaceti let vlastně nemám žádné vzpomínky,“ překvapil čtyřiapadesátiletý herec svým stručným životopisem hosty pořadu KVIFFtalk, ve kterém renomovaní světoví novináři zpovídají hereckou hvězdu karlovarského festivalu.

„Prožil jsem vlastně normální dětství, ale mám opravdu problémy s pamětí. Když zemřel můj dědeček, došel jsem si s tím dokonce na psychiatrii. Tam mi ale řekli, že ničím netrpím, že takových lidí jako já je více,“ pokračoval Schreiber, pro něhož byl zmíněný dědeček z matčiny strany důležitou postavou dospívání a on se po jeho smrti bál, že si ho nebude pamatovat.

Právě po něm má ukrajinské a židovské kořeny, které jej nyní motivují pomáhat válkou zkoušené zemi.

„Nezažil jsem totiž ve svém dětství příliš mužů. Matka mne vychovávala sama, byla velice ‚progresivní‘ a nevěřila na školství. Živila se i jako taxikářka, takže mne s sebou vozila na sedadle spolujezdce, což nebylo legální,“ vzpomíná herec známý z filmu X-Men: Origins či seriálu Ray Donovan, za který byl opakovaně nominovaný na Zlatý glóbus.

Od tří let byl středem tahanic mezi svými rodiči. Volnomyšlenkářská matka sice opatrovnictví vyhrála, ovšem soudy ji finančně zruinovaly a musela se Schreiberem žít ve squatu.

„Nebyla tam elektřina ani teplá voda, svítili jsme svíčkami. No a můj dědeček měl opravdový dům s topením a teplým jídlem. Návštěvy u něj jsem doslova miloval. To on mne učil chlapské záležitosti a co to znamená být mužem. Nebo spíš co on si myslel, že znamená být mužem,“ popisoval Schreiber.

Uměleckou kariéru začal slavný herec jako hudebník. „Moje matka byla také hudebnice, učila mne na piano a housle, což jsem nesnášel. Měl jsem raději hru na basklarinet,“ popisoval. Jistý čas mu prý matka povolovala sledovat pouze černobílé filmy, Schreiber tak neznal pořady, co sledovali jeho vrstevníci, měl ovšem dokonale nastudovanou tvorbu Charlieho Chaplina.

O herectví poprvé projevil zájem na massachussettské alternativní umělecké škole Hampshire College. „Sledoval jsem tam nějakého třináctiletého studenta, jak hrál Shakespeara a moc mu to nešlo. Tak jsem se přihlásil na konkurz pro další inscenaci,“ přiblížil Schreiber své herecké začátky, které vyvrcholily studiem na David Geffen School of Drama, která je součástí Yale University.

„Moje matka byla na klasiku. Poslouchali jsme doma klasickou hudbu a nahlas si četli Shakespeara. To byla na americké dítě dost neobvyklá činnost. Na škole pak byli překvapení, že ty hry znám a umím i monology,“ uvedl.