KOMENTÁŘ: Schwarzenegger bez flinty. Jak může Hollywood přesto bojovat

Samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby Arnold Schwarzenegger v duchu své vrcholné éry akčního hrdiny slanil z vrtulníku do nočního Kremlu, ručně vyřídil partu osobních strážců, Vladimíra Putina vytáhl z pancéřované postele, svázal do kozelce a předal do Haagu s klasickou varovnou hláškou svého Terminátora „Já se vrátím“.