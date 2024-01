V hudbě se neštítím ničeho, říká režisér a scenárista Jan Prušinovský

Začněme zmíněným použitým Žalmanem: „Odvíjelo se to od mého sledování toho pořadu. Při psaní scénáře jsem procházel asi padesát nebo šedesát dílů Dobrého rána. A zjistil jsem, že dramaturgie je hodně moravsko-folklorní. Ne ve smyslu, jaké klipy tam pouštějí, ale jaká hudební vystoupení se objevují. Proto Jura Pavlica, proto Žalman či Vlasta Redl,“ vysvětluje Jan Prušinovský. „Oni to do brněnského studia mají blízko a někdy kolem roku 2005 tam tihle, a další, byli opravdu často.“

U mě náladu drží hudba. Jdu třeba ráno se psem, něco si pouštím a ty písničky mi navodí stav, který potřebuju, abych se po návratu domů mohl pustit do psaní scénáře.