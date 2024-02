Traumata Jona Snowa. Dobytí Západozemí. HBO má s Hrou o trůny velké plány

Samotný seriál Hra o trůny, který Martinovu fantasy sérii proslavil po celém světě, skončil už v roce 2019. I přes nespokojenost fanoušků nad tím, jak producenti příběh bez pevné opory v Martinových knihách uzavřeli, natočila HBO seriál Rod draka.

Desetidílný seriál, který samotné Hře o trůny dějově o dvě stě let předchází, slavil v roce 2022 až nečekaně velký úspěch a tak bylo hned rozhodnuto o jeho pokračování. Druhá série Rodu draka se tak k televizním fanouškům dostane už toto léto. Přesný datum premiéry opět desetidílné série (loni na jaře se zdálo, že dílů bude jen osm) ovšem zatím znám není.

Není to ale jediný seriál z Martinova fantasy světa, na který se diváci můžou těšit.

Nejblíže realizaci má zatím patrně seriál „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“, která vychází ze tří Martinových novel popisující příběhy rytíře Duncana Vysokého a jeho panoše Egga, budoucího krále Aegona Pátého. V češtině je Argo vydalo v souboru Rytíř Sedmi království.

Ději samotné Hry o trůny předchází tato chystaná novinka o sto let, zapadne tedy přesně mezi události Rodu draka a Hry o trůny. Fanoušci Martinova světa tyto příběhy znají jako „Příběhy Dunka a Egga“, ovšem sám Martin vysvětlil, proč HBO zvolilo jiný název: „Jsou tu miliony lidí, kteří se s nimi dosud nesetkali – a ty je třeba taktéž zaujmout,“ napsal. „A pokud tyto hrdiny neznáte, zněl by vám název Dunk & Egg jako nějaký sitcom. Laverne & Shirley. Abbott & Costello. Beavis & Butthead. Takže jsme chtěli v titulu slovo rytíř. Rytířství je ústředním tématem těchto příběhů,“ dodal spisovatel, který už nyní spekuluje, že by první série seriálu mohla mít šest dílů.

Výhodou takového počinu by bylo, že by scenáristé mohli, stejně jako u Rodu draka, vycházet z plnohodnotného Martinova díla a zcela se opřít o originalitu jeho zápletek a propracovanost popisovaného světa. Na druhou stranu, Martin dosud o Dunkovi vydal jen tři novely a plánuje prý napsat dalších „nejméně šest, sedm nebo deset“. Zda by tedy dosavadní materiál stačil na celou sérii, je otázkou. Natáčet se nicméně má začít už v létě.

Dalším seriálem, jehož výroba se vážně zvažuje, je série nazvaná jednoduše Snow. Ta by měla naopak na původní Hru o trůny navázat, protože se bude nadále točit okolo jejího ústředního hrdiny Jona Snowa. Ten se v poslední sérii vzdal svých nároků na trůn a vydal se zpátky na sever ke Zdi. Ač by případné další Snowovy osudy nevycházely z Martinových vizí, spisovatel dal takovému seriál zelenou.

S nápadem prý přišel sám Snowův představitel Kit Harington, který by si rád svou největší roli zopakoval. Podle Martina už kolem sebe shromáždil „úžasnou“ sestavu scenáristů a producentů, aby námět stál za to. „Skutečnost, že Jon Snow zamířil zpátky na Zeď, je velkým darem i velkým prokletím,“ uvedl prý před lety Harington na setkání s fanoušky původního seriálu. „Musí se vrátit na místo s takovou historií a žít zde s myšlenkami na to, jak zabil Daenerys, jak mu v náručí zemřela Ygritte a jak zde nechal pověsit Ollyho. Musí zde žít se všemi těmito traumaty – a to je opravdu zajímavé,“ dodal herec a naznačil tak, jakým směrem by se vysněný seriál patrně odvíjel.

Dalším zvažovaným televizním dílem je seriál Nine Voyages. Jeho ústředním hrdinou by byl Corlys Velaryon, neboli Mořský had. I tuto postavu už televizní diváci znají, jeho starší verzi totiž v Rodu draka ztvárnil Steve Toussaint. Seriál by se ovšem vrátil o několik let nazpět, aby vyprávěl o dřívějších dobrodružstvích tohoto „lorda Náplavomarky a pána Přílivů“.

Příběhy slavného mořeplavce se ovšem nejspíš dostanou na obrazovky v animovaném provedení. Martin totiž loni vyjevil, že by tak výpravný seriál byl v hrané verzi patrně příliš náročný na rozpočet. „Ač by se polovina příběhu odehrávala na moři, každý týden by bylo třeba vytvořit nový přístav. Máme mnohem větší šanci to všechno ukázat animací,“ naznačil spisovatel.

Aby toho nebylo málo, další zvažovaný seriál nese název „10 000 Ships“. Jak upozorňuje Business Insider, ohledně této série se toho zatím tolik neví. Snad jen tolik, že by děj měl Hře o trůny předcházet dokonce o tisíc let a mělo by se jednat o epický příběh ve stylu Homérovy Odyssey. Hrdinkou této série by měla být princezna Nymeria plující z východního kontinentu Essos do Západozemí, konkrétně do oblasti Dorne.

Chronologicky Jak by zmiňované seriály v historii Martinova světa navazovaly? (BLOODMOON) 10 000 SHIPS AEGON’S CONQUEST NINE VOYAGES ROD DRAKA

(natočeno 2022-?) THE HEDGE KNIGHT HRA O TRŮNY

(natočeno 2011-19) SNOW

V jisté fázi pak by měl být ještě animovaný seriál o říši Yi-Ti, která je v původních knihách zmíněna jen okrajově a má vzdáleně připomínat imperiální Čínu. Mnohem realističtější však patrně bude zatím bezejmenný seriál (dosud označovaný jako „Aegon’s Conquest“), který by popisoval slovutné dračí dobytí Západozemí Targaryeny v čele s Aegonem I. a jeho sestrami. Tedy velký příběh, který Martin vyjevil v první polovině knihy Oheň a krev a na který se často naráželo i v samotné Hře o trůny. Na scénáři prý už pracuje Mattson Tomlin, který se podílel na nedávném Batmanovi s Robertem Pattinsonem.

Zcela „u ledu“ se naopak zdá zvažovaná série ze slumu Flea Bottom (Bleší zadek), který se nachází v hlavním městě King’s Landing (Královo přístaviště). Podobně už ostatně před lety dopadl seriál Bloodmoon, který měl dalece předbíhat všechny ostatní seriály a oživit dávné legendy ze severu včetně zrození Bilých chodců. V Bloodmoon se přitom měla objevit herečka Naomi Wattsová, tvůrci dokonce utratili 30 milionů dolarů a natočili úvodní díl. Studio se však následně rozhodlo projekt zastavit, protože se obávalo, že jeho děj bude bez Martinovy pevné předlohy podobně nekvalitní, jako se stalo s posledními sériemi Hry o trůny.

Fanoušci Hry o trůny se tedy v budoucnu patrně dočkají nejednoho dalšího seriálu. Ač jsou zatím (mimo druhý Rod draka) všechny dosavadní plány mlhavé, mají diváci možná větší naději než čtenáři knih. G. R. R. Martin se totiž naposledy na podzim roku 2023 nechal slyšet, že má z šesté knihy série Píseň ledu a ohně napsaných nějakých 1 100 stran a stále mu několik stovek chybí. Dosud poslední knihu (Tanec s draky) z ústřední řady přitom vydal v roce 2012...