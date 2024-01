Problém tří těles. Hrobaři Hry o trůny točí pro Netflix slavné čínské sci-fi

Trailer k chystanému seriálu Problém tří těles začíná mysteriózně, když diváci uvrhne do světa, kde mizí a umírají špičkoví vědci. „Někdo nebo něco se zaměřuje na vědce. Jdou po našich nejlepších mozcích,“ zazní z úst irského herce Liama Cunninghama, kterého si televizní diváci pamatují především jako Sera Davose z Hry o trůny.

A právě tvůrci (a podle mnohých i „hrobaři“) tohoto populárního fantasy fenoménu D. B. Weiss a David Benioff stojí, spolu s Alexanderem Wooem, za očekávaným sci-fi seriálem společnosti Netflix. Pod názvem Problém tří těles se totiž rozhodli zfilmovat stejnojmennou sci-fi knihu čínského spisovatele Lioua Cch’-sina. Ten ji vydal v roce 2007 a odnesl si za ni mnoho žánrových cen, a to včetně ceny Hugo pro nejlepší literární dílo v žánru sci-fi a fantasy.

Problém tří těles je prvním dílem trilogie nazvané Vzpomínka na Zemi, kterou u nás mezi lety 2017 a 2018 kompletně vydalo nakladatelství Host. Uznávaný spisovatel Liou Cch’-sin v ní líčí setkání lidstva s mimozemskou civilizací v několika nelineárně předkládaných časových rovinách. Příběh začíná za čínské kulturní revoluce a brzy se přenáší do naší současnosti. Před lidstvem stojí hrozba agresivního vpádu civilizace z planety Trisolaris, která je součástí systému tří hvězd.

Název knihy i seriálu odkazuje ke stejnojmenné úloze nebeské mechaniky, která se snaží propočítat pohyb tří gravitačně vzájemně ovlivňovaných těles a která stála na počátku slavné teorie chaosu. Právě zdánlivě chaotický pohyb tří hvězd, které v nepředvídatelných frekvencích ničí život na Trisolarisu, stojí za snahou mimozemšťanů najít nové místo pro život. Nyní je na lidstvu, zda se cizím bytostem postaví, či se jim pokusí pomoci jejich problém nějak vyřešit.

Vzhledem k třídílné knižní předloze se dá předpokládat, že pokud bude seriál úspěšný, dočká se dalších řad. Zatím ohlášená první se skládá z osmi hodinových epizod a k vidění bude na Netflixu od 21. března. Vedle zmíněného Liama Cunninghama se diváci můžou těšit na Eizu Gonzálezovou, Benedicta Wonga či Johna Bradleyho (Sam Tarly ze Hry o trůny).

„Doufáme, že se nám podaří přenést zážitek – pokud ne přesné detaily – z románu na plátno. Především chceme, aby zůstal zachován ten románový pocit úžasu a smysl pro velkolepost. V příběhu se totiž nejedná o problémy jednotlivce nebo dokonce národa, ale o problémy celého našeho druhu,“ přemýšlí tvůrce Alexander Woo.

Uvolněný trailer zaujme i hudebním podkresem, který využil hitu Everything in Its Right Place britské skupiny Radiohead z přelomového alba Kid A.