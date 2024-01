Na Aljašce zmizelo osm vědců. Temný případ znovu ožívá po deseti letech

Bude to už deset let, co televizní diváky ohromil detektivní seriál Temný případ. Směs napětí a mysteriózna, krajina státu Louisiana, skvělá kamera a taktéž vynikající kombinace charismatických herců Woodyho Harrelsona a Matthewa McConaugheyho učinily ze seriálu Nica Pizzolatta událost. Temný případ se ve čtvrté sérii vrací až nyní a první recenze naznačují, že se tvůrcům snad opět podaří připomenout úspěch té úvodní.