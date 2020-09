Hollywood dál ustupuje viru. Odsouvají se Wonder Woman 1984 i Candyman

Pokračování marvelovky, ve kterém se titulní hrdinka octne v osmdesátých letech a bude čelit hned dvěma padouchům v podání Pedra Pascala a Kristen Wiigové, mělo startovat počátkem října. Nyní však produkce oznámila, že zámořská premiéra bude až „o Vánocích“, předpokládá se, že 26. prosince.

Ještě větší skok v čase ohlásil Candyman, kultovní hrdina strašidelných historek, jehož poznávacím znakem je zlověstný hák natřený medem a roj včel. Nová verze fanouškovského hororu odsunula svůj vstup do distribuce až na rok 2021 s tím, že přesný termín se teprve hledá.

Tvůrci snímku Synchronic dokonce vydali prohlášení, v němž před návštěvou kina diváky varují. „Vzhledem k distribučním rozhodnutím, která jsou mimo naši kontrolu, jde Synchronic do kin 23. října. Ale na rovinu: my sami do krytých kin nyní nechodíme, takže ani vás k tomu nemůžeme vybízet,“ vzkázali.

„Nejde jen o vlastní pocit bezpečí, vycházíme i z varování vědců, že právě v uzavřených prostorách trvá nebezpečí nákazy covidem-19,“ napsali autoři sci-fi, která na cestu k publiku čeká už od loňska, kdy projela několik festivalů. Nyní hledají způsob, jak film uvést do autokin či do videodistribuce.

Posun Wonder Woman 1984 navíc vyvolal spekulace o možném odkladu snímku Duna, který pochází ze stejného studia a zatím se drží termínu startu těsně před letošními Vánocemi. Analytici trhu soudí, že se Duna přeloží až na rok 2021, aby si s komiksem ve stejné době navzájem nekonkurovaly.