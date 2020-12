Nudné, dlouhé, ženské. Wonder Woman 1984 spoustu fanoušků zklamala

Dokonce nastal vzácný jev, kdy jsou filmoví kritici k výsledku o něco vlídnější než sami fanoušci, kteří jinak svým oblíbeným značkám, v daném případě DC Comics, hodně odpouštějí.

S pokračováním příběhu bojovnice, jejíž roli si zopakovala Gal Gadotová, však nemají slitování. V internetovém hodnocení se opakují výrazy naivní, líný, nudný, nastavovaný - trvá sto padesát minut - a spíše ženský film.

„Špatný scénář i režie, trapné jednání postav, dětinské speciální efekty, žádná akce, spousta nesmyslných emocí. Netuším, o co se pokoušeli. Nechoďte na to, přísahám, že vám to nebude chybět,“ píše jeden z diváků.

„Opravdu hodně špatné,“ přitakává jiný. „Hloupý příběh vyprávěný nesnesitelně dlouze a nudně. Nejhorší film o superhrdinech, jaký jsem za dlouhou dobu viděl.“ A ještě jeden citát: „Nemohu uvěřit, že tak strašný film vůbec vytáhli na světlo, jako by se ani nesnažili, aby byl dobrý.“

Snímek, který kvůli pandemii svůj start odkládal, má českou premiéru naplánovanou na 28. ledna 2021 - pokud ovšem už budou kina v provozu. Zda a kdy bude série pokračovat, je zatím ve hvězdách.

Gadotová se vyjádřila, že o třetím dílu zatím s producenty nejedná; přitom podle Variety dostala za druhý film deset milionů dolarů, kdežto za první Wonder Woman měla herečka honorář 300 tisíc dolarů.

Také režisérka obou snímků Patty Jenkinsová naznačila, že příští příběh Wonder Woman už nemusí osobně točit, nicméně ujistila, že má náměty pro další dva díly. Rozhodnou zřejmě tržby - a jejich výše vzhledem k celosvětově omezenému počtu otevřených kin bude jen stěží závratná.