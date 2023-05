Třeštíkové filmy jsou už dnes dědictvím, zní z Barcelony, kde režisérku ocení

Podle mluvčí filmařky Martiny Rekové ocenění určené pro nejvýznamnější tvůrce dokumentárních filmů vzniklo loni u příležitosti 25. výročí festivalu a jeho prvním držitelem byl španělský režisér, kameraman a scenárista Llorenc Soler.

„Úžasná a bohatá tvorba Heleny Třeštíkové je silně spjata s její domovinou, Českou republikou. Její filmy jsou dnes již dědictvím a dokumentem z první ruky o posledním půlstoletí historie této země,“ tlumočila Reková vyjádření pořadatelů festivalu.

Při festivalu, který potrvá do neděle 28. května, budou uvedeny tři snímky Třeštíkové. Diváci v Barceloně budou moci vidět filmy Katka z roku 2010, který mapuje 14 let v životě mladé narkomanky, Soukromý vesmír (2012), sledující téměř 40 let život jedné rodiny, a časosběrný dokument René - Vězeň svobody (2021), jehož protagonistou je recidivista René. Třeštíková rovněž povede masterclass s výběrem sekvencí ze své filmografie, které ji nejvíce ovlivnily, doplnila Reková.

Helena Třeštíková vystudovala dokumentární režii na FAMU. Od roku 1974 natočila více než 50 dokumentů. Specializuje se na časosběrné dokumenty, kdy lidské osudy sleduje v delším časovém úseku. Dvakrát vyhrála dokumentární soutěž na festivalu v Karlových Varech, získala Českého lva za snímek Katka a za Reného evropského Oscara.

Její snímek Forman vs. Forman měl premiéru na festivalu v Cannes, film Anny byl stejně jako René – Vězeň svobody uveden na festivalu dokumentárních filmů IDFA v Amsterodamu.