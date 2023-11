VIDEO: Vejdělkova komedie Aristokratka ve varu představuje první teaser

Režisérem byl, stejně jako v případě předchozího snímku, Jiří Vejdělek, který si k práci na scénáři tentokrát přizval Petra Zelenku, autora filmů jako Knoflíkáři, Rok ďábla nebo seriálu Dabing Street.

„Účelem je rozšířit humor Aristokratky ještě o jiné valéry, aby byl příběh co nejvtipnější,“ svěřil se Vejdělek v reportáži z natáčení a oproti prvnímu dílu slibuje o něco akčnější podívanou. „Chceme dělat odpíchnutou komedii plnou akce.“

Pokud jde o děj, Aristokratka ve varu by měla navazovat na Poslední aristokratku a pokrývat stejnojmennou románovou předlohu. Místo zimy a Vánoc si Kostkovi užijí pravé české Velikonoce. Co se týče případného třetího dílu, producentka Karla Stojáková na natáčení „dvojky“ prohlásila, že by chtěla navázat na spolupráci s Evženem Bočkem.

„Až bude trochu klid, zkusíme dát hlavy dohromady a zamyslet se, co by mohlo vzniknout dál.“