Sci-fi kult se vrací. V Česku se bude točit pokračování filmů Blade Runner

Film režiséra Ridleyho Scotta Blade Runner na motivy knihy Philipa K. Dicka Sní androidi o elektrických ovečkách s Harrisonem Fordem měl premiéru v roce 1982. Temná, pomalá, deštěm a slzami zmáčená filozofující podívaná v kinech propadla, postupem času se z ní ale stal kult a jeden z nejuznávanějších sci-fi snímků všech dob.

Existuje v několika verzích a sestřizích, přičemž původní představě Ridleyho Scotta nejvíce odpovídá The Final Cut z roku 2007.

V roce 2017 na Blade Runnera navázal režisér Denis Villeneuve (natočil mimo jiné oba díly adaptace románu Duna) pokračováním Blade Runner 2049 v hlavní roli s Ryanem Goslingem. Ridley Scott u něj figuroval jako producent a roli lovce replikantů Ricka Deckarda si zopakoval Harrison Ford.

Chystaný seriál Blade Runner 2099 se, jak letopočet v názvu napovídá, bude odehrávat padesát let po událostech z Villeneuveova snímku. Režii bude mít na starosti Jeremy Podeswa, podepsaný pod seriály Hra o trůny, Příběh služebnice nebo Impérium – Mafie v Atlantic City.

Přestaví Barrandovská studia

Půjde o jeden z nejnáročnějších projektů produkovaný v Česku a bude zahrnovat rozsáhlé stavby ve většině ateliérů studia Barrandov. Uvedla to vedoucí Czech Film Commission, oddělení Státního fondu kinematografie, Pavlína Žipková. Podle generálního ředitele Barrandov Studia Petra Tichého by mohli celkově tvůrci nechat v České republice až miliardu korun. První řada seriálu by se měla v barrandovských ateliérech točit do listopadu.

Petr Tichý uvedl, že smlouvy jsou sice podepsané, ale je zatím příliš brzy hovořit o konkrétních podmínkách a přesné výši investice.

„V tuto chvíli nemáme ani podklady, jaké stavby se budou stavět, kolik bude natáčecích dnů, jsme opravdu na začátku. Všechno se budeme dozvídat během března. Rozhodně se bavíme o stovkách milionů korun, anebo dokonce že v České republice nechají miliardu korun. Jistě to bude jeden z největších projektů v letošním roce u nás,“ prohlásil ředitel Barrandov Studia.

Česká metropole je u zahraničních filmařů populární. Nedávno se v Praze objevil herec Adam Sandler, který hraje v celovečerním filmu Netflixu podle knihy Kosmonaut z Čech, který vznikl podle románu spisovatele Jaroslava Kalfaře.

Netflix zde natáčel i snímek The Gray Man. V Česku se také točila pro Apple TV+ druhá řada seriálu Nadace na motivy slavné knižní série Isaaca Asimova. Dříve se v Praze točily například akční thrillery Mission: Impossible, komiksový Hellboy nebo bondovka Casino Royale.