(NE) ROVNOST

Naše společnost konstruuje ženské stáří dost děsivě. Ženy vyššího středního věku nejsou v plné síle, zralé a moudré. Jsou to vyzobané slunečnice. Stačí pár zim, a nebudou z nich moudré opory vlastních komunit. Při troše štěstí z nich budou laskavé hlídací babičky. Spíše z nich ale budou neužitečné osamělé stařeny, které budou svou přítomností těm mladším připomínat to, co se obvykle píše nad branami hřbitovů: Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy. Ani pomyslet se na to nechce. Tak je radši zneviditelníme! Společnost je k ženám středního a vyššího věku nespravedlivá, nevděčná a nemilosrdná. A to přesto, že do značné míry leží na jejich bedrech a ležet bude. Štve mě to. A taky mě štve, jak málo se o tom mluví a jak mizivé politické zastání zrovna padesátnice mají. A dál už je to jenom horší. Nebo ne?

Šárka Homfray, odborářka a právnička, úryvek z knihy Proč jsme tak naštvané?