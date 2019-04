RECENZE: Řemeslo na zakázku. Avengers se loučí v korektním rázu

K první otázce lze jen naznačit, že výsledek může rozlítit, a k druhé dává nápovědu Hollywood léta. Nejen Avengers se loučí v duchu módní korektnosti hlásící soumrak klasických reků, tedy bílých mužů pod hvězdami a pruhy.

Prakticky podružné se zdá, jaký je sám film. Soudržnější než předchozí díl Avengers: Infinity War, jenž k Endgame tvořil v podstatě jen předehru, ale také místy úmorný, protože na bojové finále se čeká ze 180 minut přes dvě hodiny a trikově bohatá akce nakonec nedostane ani úlohu pointy, kterou naplní tklivé dodatky, vzkazy a slzy.

Plačtivého zajíkání obsahuje snímek opravdu nadmíru, mimo jiné proto, že v misi charakterizované řadou odkazů k Návratu do budoucnosti, v zásadě však založené na principu komedie Co takhle dát si špenát, se postavy pohybují napříč prostorem a časem, jednotlivě i v týmech, takže o setkání a vzpomínání vskutku není nouze.

Sice odtud pramení vtipné průpovídky, situační gagy na hraně crazy i hrátky s dobovou muzikou, zároveň se však metráž uměle nastavuje. Jako by Avengers uspořádali závěrečnou inventuru spojenou s tradiční silvestrovskou estrádou, kde se povinně obejme každý s každým a veškeré marvelovské figurky musí mít vlastní štěk, i kdyby to bylo jediné slovo či detail odhodlané tváře při všeobecné mobilizaci. Fanoušek si takové defilé komiksového národa jistě vychutná, jenže rytmus vyprávění se zbrzdí.

Avengers: Endgame USA, 2019, 182 min Režie: Anthony Russo, Joe Russo Předloha: Stan Lee (komiks), Jack Kirby (komiks) Scénář: Christopher Markus, Stephen McFeely Hrají: Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Josh Brolin, Karen Gillan, Gwyneth Paltrow, Sebastian Stan, Brie Larson, Evangeline Lilly, Jon Favreau, Paul Rudd, Don Cheadle, Dave Bautista, Katherine Langford, Bradley Cooper a další Hodnocení­: 65 %

Výhodou komiksů zůstává, že jim nejen po vědecké stránce projdou nesmysly, jaké by pravověrná sci-fi nepustila ani do předsíně, naopak nevýhodou je obehraná struktura. Opět se postupuje od poraženectví přes naději k shromažďování týmu tempem, jímž by Sedm statečných přišlo vesničanům až na pohřeb. Následuje váhání, přemlouvání, plánování, souboj se zlosynem na několik kol a druhý zvrat, který tu zosobňuje čirou schválnost. V bitvě potěší obdoba famfrpálu, zato temné zrůdičky se opakují tak jako velká gesta i slova o naplnění osudu.



Kvůli vydatné dávce dojímání je třeba připomenout, že 3D sice sluší vesmírnému prostoru, ale pro intimní herectví je to zabiják, jemuž se ubrání leda stálý král sestavy, hořce sarkastický Robert Downey Jr. čili Iron Man, případně Chris Hemsworth díky proměně Thora v pivního tatíka. Ale jinak jsou Avengers: Endgame příkladnou ukázkou jevu zvaného fan service čili služba fanouškům: nikoli tvorby, nýbrž řemesla na objednávku.