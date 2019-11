Anifilm se stěhuje z Třeboně. Přehlídka animovaných filmů bude v Liberci

„Necháváme Třeboň za námi, pomohla nám stát se světovým festivalem, pomohla nám vyrůst a jsme za to rádi. Doufáme, že i my jsme byli Třeboni přínosem k její větší proslulosti. Animace znamená oživení a pohyb, a my se teď potřebujeme posunout dále,“ uvedl ředitel festivalu Tomáš Rychecký.

Jedním z důvodu stěhování je, že Třeboň letos ustoupila od vybudování expozice animovaného filmu a odmítla na jeho vybudování evropskou dotaci přes 64 milionů korun.

Letos Anifilm přilákal přes 9 tisíc návštěvníků, nabídl jim přes 500 soutěžních i doprovodných filmů. Přes 1500 filmových a herních profesionálů se zúčastnilo speciálních přednášek a prezentací.

