SÓLO PRO MORÁVKA: Ono česko-slovenské ochlazení odmietam

Dneska bylo na titulní stránce Mladé fronty VČERA napsáno: „Česko-slovenské ochlazení.“ A já si to přečetl v Albánii na břehu Jónského moře a bylo mi náhle teskno. Začal jsem nějak blbě viděti. Moje maminka byla Slovenka – psal jsem o ní ve všech svých psaních na sobotu, co jste si je teď měsíc co měsíc čítali – vždycky jsem někam přišel a měl tu svou „Mladou frontu VČERA“ pod paží – ve všech hrklo, co to zas nesu – pravili mi, že takto se ty věci již dělat (ne)mají: aby se říkala Tajemství obstarána novinovým papírem, lehounkou zachvívatelností, která se tetelí.