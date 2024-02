Nejzásadnějším momentem v životě každého transčlověka je kromě samotného coming outu takzvaný passing. Je to chvíle, kdy vás okolí v každodenním životě začíná většinově vnímat jako vaše vysněné (správné) pohlaví. Bývá to zpravidla velký tlak pro každého takového jedince – zapadnout a nepoutat nechtěnou pozornost – a daří se to každému s různou měrou a v různém čase.

Koneckonců, co má každý mezi nohama, nemusí společnost vůbec zajímat, je to pouze věcí toho dotyčného a jeho sexuálního partnera.