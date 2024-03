SÓLO PRO DOLEŽALOVOU: Po zkáze Titaniku by se Jack k Rose vešel. Co dál věda zkoumá?

Nedávno jsem se dočetla, že vědci dokázali, že muži opravdu prokazatelně snášejí rýmu hůř než ženy. Prý udělali pokus a ten prostě dokázal, že trpí víc nejen slovy, ale i fyzicky. Od té doby už si zakazuju smát vtipům typu „My muži víme, jak se cítíte, když rodíte, protože každý z nás… měl už někdy rýmu.“ Tedy směju se, ale pak vždycky pomyslím na to, že humor na téma „mužská rýmička“ už vědci navždy poslali do kytek.

Prý také spočítali, že v případě závěrečné scény Titaniku, kdy Jack umrzne a Rose se klepe zimou na dveřích, došlo k chybě, protože udělali pokus, který dokázal, že prý by se k ní na ty dveře vešel. Vešel! Víte, co to znamená?