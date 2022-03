Západ zkouší vymazat ruskou kulturu včetně Čajkovského, hřímal Putin

Ruský prezident svá slova pronesl v televizi na setkání s osobnostmi současné ruské kultury. „Snaží se vymazat celou tisíciletou kulturu, naše lidi,“ sdělil Putin. „A stejným stylem zakazují i naše spisovatele a knihy,“ dodal podle agentury Reuters.

Tento týden přitom vyšlo najevo, že se operní soubor Národního divadla rozhodl vyřadit ze svých plánů inscenaci Čajkovského opery Střevíčky. Šéf opery Per Boye Hansen to zdůvodnil současným kontextem. V čase, kdy Rusko vojensky napadlo Ukrajinu, by prý mohla proputinovská propaganda bezmála sto čtyřicet let staré dílo zneužít k propagaci „velkoruských“ myšlenek.

Nutno podotknout, že jde o pracovní změnu v dosud nezveřejněném dramaturgickém plánu a Hansen o ní informoval pouze své zaměstnance interním dopisem. Naše první scéna navíc v současnosti uvádí řadu děl ruských autorů. V březnu měl například ve Stavovském divadle premiéru filmový Idiot, který Činohra Národního divadla natočila dle slavného díla Fjodora Michajloviče Dostojevského. První scéna navíc v současnosti uvádí i dva Čajkovského balety či Gorkého Vassu Železnovovou.

Nakladatelství Argo pak přestalo vydávat knihy ruského sci-fi spisovatele Sergeje Lukjaněnka pro jeho otevřenou podporu současné války. Lukjaněnko na krok Arga reagoval ostře a zkritizoval celý český národ pro protiruské a nacistické nálady.