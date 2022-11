RECENZE: Mohou vyděsit. Ovšem extravagantní operní Přízraky dávají smysl

Miloslav König oděný do přiléhavého bílého overalu, ve kterém vynikne jen volný trs vlasů na temeni hlavy, a především dodané zvýrazněné pánské přirození, obíhá obrovský jídelní stůl, aby jej omotal páskou Fragile. Před ním v nafukovacím modrém kostýmu úpí Lucie Trmíková.

Divák, který by dorazil na jednu ze závěrečných scén představení Opera Ibsen / Přízraky, by patrně nevěřil svým očím, co se to ve velkém sále pražského Švandova divadla právě děje.

Opera Ibsen / Přízraky 75 % Jedl premiéra 10. dubna 2022 režie: Jan Nebeský hrají: Lucie Trmíková, Miloslav König, Igor Chmela, Magdaléna Malá / Vanda Šípová / Eva Hartová, Petr Jeništa

To jen Jan Nebeský, režisér výrazného rukopisu, zde spolu se zmíněnou Trmíkovou (tedy ústřední dvojice kritiky oceňovaného divadelního spolku Jedl) uvádí jednu ze svých letošních premiér. Vrátil se v ní k Ibsenovu dramatu Přízraky, které, jak název napovídá, opentlil operními momenty.

Trmíková Ibsenovu klasiku osekala na to nejzákladnější, soustředí se plně na osobu matky, která musí synovi vyjevit krutou pravdu a vyrovnat se se životem ve lži a přetvářce. Přízraky se podařilo zkrátit srozumitelně, z představení možná až překvapivě ční motiv Oidipova komplexu, který postava paní Alvingové v synovi soustředěně živí.

Ač se vysloveně nejedná o operu, představení silně pomáhá živá hudba z pera Matouše Hejla či operní vstupy Vandy Šípové (Regina) a zmíněného Königa. Extravagantnímu ztvárnění pomáhají nejen kostýmy Petry Vlachynské, ale i scéna, jíž vévodí naddimenzovaný stůl, snad nezvratný symbol rodiny.

Spolek Jedl navíc dílo původně uváděl v nedalekém prostoru Gabriel Loci, bývalý klášter svatého Gabriela mu patrně dodával další rozměr.