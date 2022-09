RECENZE: Zaplivané bary, prokouřené opony. Pomezí vzdalo hold Lynchovi

Šest let od premiéry populárního kusu Pomezí se v pondělí večer diváci vrátili do prázdného domu v pražské ulici U Poříčské brány, aby znovu propadli do vizí zdejšího stejnojmenného týmu.