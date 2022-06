Na bobry s lopatou? Ochranáři se asi ozvou, přemýšlí Klepl o Hartlově hře

Nekompromisní. Nekorektní. Provokativní. Silná přídavná jména přidává ke své divadelní novince oblíbený spisovatel a režisér Patrik Hartl. Právě v úterý večer totiž pražské divadlo Studio DVA na své Letní scéně Výstaviště Holešovice uvede premiéru novinky Lovci bobrů. Novinku Hartl napsal i zrežíroval.

„Zase se ve mně ozval punk,“ uvádí autor svůj příběh zasazený do okolí letního bufetu na břehu Berounky. „Je to klasický Hartl. I když to na první pohled vypadá jako nějaká country show, odhalují se v představení daleko ostřejší věci. Nemůžu prozradit, ale upřímně – Patrik je trochu šílenec,“ komentuje novinku herec Bohumil Klepl, který se zde objeví v roli Aldy, majitele bufetu.

„Když jsem si to poprvé přečetl, říkal jsem si: Co to je? Taková příhoda někde od Berounky? Ovšem když se začtete víc nebo to uvidíte na jevišti, zjistíte, že tam jsou závažné tóny,“ vysvětluje herec. Kleplův Alda totiž bojuje s bobry, kteří kácejí stromy na jeho pozemku. Sní o tom, že je umlátí lopatou. „Je to starej chlap. Má dceru Bohunu, kterou hraje Sabina Remundová nebo Monika Absolonová. Jsem už totiž ve věku, že jim mohu hrát otce. Dcera s Aldou stále žije. On by chtěl, aby byla šťastná, ale nedaří se to,“ popisuje roli.

A jak to dopadne se zmíněnými bobry? „O bobry v představení nejde, tam jde o nás, o lidi,“ upozorňuje herec. „S bobry to ale dopadne blbě. Ovšem to je problém pana autora. Kdybych hrál třeba Hitlera, tak bych musel být taky takový. Jsem prostě herec a interpretuji,“ komentuje Klepl kontroverznost své postavy. „Počítám s tím, že se ochranáři ozvou, ale musí pochopit, že to je prostě hra, kterou autor napsal a něco tím sleduje. Také jsem si chvilku říkal, že by bylo lepší, kdybychom ty bobry nechali na pokoji. Ale Patrik mi vynadal, ať se do toho nemíchám.“

„Jen mě zaujal novinový článek o tom, že se na Jižní Moravě přemnožili a likvidují tamním obyvatelům sady a stromy podél řeky Moravy,“ vysvětluje Hartl původ nezvyklého námětu. „Rád provokuju, tak jsem si vymyslel postavu Aldy, který bobry nenávidí, protože ohrožují místo, které miluje,“ dodává.

Hartlovi se prý v Lovcích bobrů podařilo vystihnout typicky línou atmosféru tuzemských letních bufetů. „Kdyby tu naši maringotku přenesli někam do lesa nebo k rybníku, můžeme tam rovnou hrát,“ pokyvuje Klepl, pro kterého je to už několikátá divadelní spolupráce s dvorním autorem scény Studio DVA. „Mám s ním těžké zkoušení. Patrik chce své texty vždy přesně a já je přesně neumím. Do premiéry chce každé slovo a až pak mi nechá volnost, a pokud je to v duchu představení, mohu volně plout. Jsem na něj ale zvyklý a jiného režiséra ani neznám,“ pokračuje Klepl.

Lovci bobrů jsou pro Hartla už devátým zdejším počinem. „Jsem tu doma. Stárnu společně s herci, s holkama z obchodního oddělení, s kulisáky, osvětlovači, garderobkami. Máme se rádi,“ komentuje své výlučné působení na této pražské scéně sám Hartl.

„Měl jsem chuť napsat hru o snění, kamarádství a jejich limitech. Komedii, ve které se k sobě přátelé, kteří se mají rádi, chovají jako hovada. A taky vzdávám hold Ivanu Mládkovi, jehož písničky mě vždy bavily,“ popisuje ještě autor novinku, kde se dále představí Petr Pěknic, Štěpán Benoni a Kryštof Hádek v alternaci s Václavem Jílkem.

Dojde i na koncerty

Studio DVA na letošní léto opět nachystalo i několik venkovních divadelních přehlídek. V Praze se vedle tradiční Letní scény Vyšehrad hraje na zmíněné Letní scéně Holešovice. Proti loňsku ovšem ubylo hraní u Libeňského zámečku. Scéna okolo producenta Michala Hrubého ale znovu nabídne letní program na Tvrzi Divice na Lounsku a na Letní scéně Vítězná poblíž Hradce Králové. Hrát se ale bude i na kamenné scéně divadla.

Vedle osmi různých představení nabízí letní program i koncerty. Zazpívají Dan Bárta, Štefan Margita či třeba Berenika Kohoutová.