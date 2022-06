Nejen hrady. Letní scény zvou na klauny, pletení i mrtvé Habsburky

Klidný přístav v neklidné době má prý letos více než kdy předtím asociovat divadelní přehlídka Arena, kterou už popáté chystá Divadlo bratří Formanů. Náplavka na pražském Smíchově ožije už toto úterý. Matěj a Petr Formanovi sem prý letos přivezou největší záběr zahraničních hvězd a lákají hned na sedm večerních představení.

Vyniká mezi nimi francouzský cirkus Rasposo, který postaví stan v parku nad vltavským nábřežím, kam pozve na novinku Oraison. Diváci se prý mohou těšit na vrhání nožů i flašinet. Lákavě působí i představení Circusu Ronaldo. Belgický soubor míří na pražský festival už podruhé, jejich novinka Sono io? vypráví o generačním střetu v klaunské rodině, kde otec stále sází na osvědčené postupy, zatímco syn se snaží pochopit dnešní svět.

Festival Arena vedle večerního programu tradičně nabídne i dopolední představení či dílny pro děti. Speciální prostor letos dostanou ukrajinští umělci, bratři Formanovi jim věnují 1. červenec, kdy mohou diváci dorazit na několik ukrajinských představení a ochutnat tamní kuchyni. O den později Arena končí.

Mají vlastní scény

Přehlídka bratří Formanových bývá novocirkusovou ochutnávkou či komorním ekvivalentem k srpnové Letní Letné. Zavedený festival nového cirkusu svůj devatenáctý ročník uvede mezi 11. a 31 srpnem. Nebývá zvykem, aby jednou z hlavních zahraničních hvězd byl soubor, který do Prahy veze stejné představení jako minule. V případě švédských Circus Cirkör prý ale o totožnou show jako v roce 2013 nepůjde. Jejich Knitting Peace prý doznal mnoha změn. Představení zašmodrchané do smyček, klubek, provázků a lan si dává za cíl uplést světový mír. Už minimálně v této rovině tak švédští artisté přivážejí do střední Evropy něco, co bude rezonovat více než před devíti lety.

Vedle nich letos Letenské sady oživí třeba Johann Le Guillerm. Přehlídka jej popisuje jako francouzského „cirkusového mága“. Diváci se v jeho podání nedočkají klasické akrobacie, Le Guillerm bude čarovat s nejrůznějším harampádím i věcmi denní potřeby. Dynamiku a energii skupinové akrobacie tak lze čekat spíše od Španělů: Companía de Circo „eia“ k nám veze novinku Nuye.

Přední hvězdy našeho nového cirkusu, tedy Cirk La Putyka a Losers Cirque Company, letos na Letní Letné novinky nepředstaví. Bude to jednak proto, že se v srpnu společně účastní edinburghské přehlídky Fringe, a dále proto, že se již obě prezentují na vlastních letních scénách. Azyl78, kde bude během léta Cirk La Putyka ještě hrát představení Memories of Fools, Biograf a Runners, si vydobyl místo na letní mapě už loni. To pražská Letní scéna Divadla BRAVO! v zahradách Anežského kláštera zkouší letos nalákat diváky poprvé. Losers zde do konce července odehrají ještě několikrát novinku Nebesa i starší kus Konkurz.

Vzpomínka na Cherson

Dalším pražským divadelním událostem, jako je premiéra Letních shakespearovských slavností, Hvězdného léta pod žižkovskou věží či Letní scény Holešovice, jsme se na těchto stránkách už věnovali, či se ještě budeme věnovat. Z činoherní nabídky hlavního města proto upozorněme ještě na červencové reprízy představení Psí dny, které divadelní sekce MeetFactory uvede opět v působivém prostoru Barrandovských teras.

Populární Otáčivé hlediště v zahradách českokrumlovského zámku letos nabídne pouze jednu premiéru. Bylo jí sobotní první uvedení Úplně celé české historie, které sem pod křídly českobudějovického Malého divadla nachystalo tvůrčí dvojice Janek Lesák a Natálie Preslová. Hravé rodinné představení si vytyčilo troufalý cíl shrnout kompletní historii našich předků. Tvůrci slibují řemdih i „fakt velký hromady mrtvejch Habsburků“.

Za zmínku stojí skutečnost, že se Jihočeské divadlo touto premiérou hlásí k ukrajinskému festivalu Melpomene z Tavrie, který se právě nyní měl konat v okupovaném Chersonu. Otáčivé hlediště dále nabídne loňské premiéry Da Vinci či Muž dvojhvězdy.

Opět na Karlštejně

Už stopadesátou reprízu započítá 25. srpna populární muzikál Noc na Karlštejně, který se letos opět vrací do hradeb svého původního zasazení. Hrát se ale během léta bude i v Třeboni, Hrádku u Nechanic, Kuksu, Mnichově Hradišti či Bratislavě.

Svůj letní program letos udržuje i královéhradecké Klicperovo divadlo. Po čtyři srpnové večery totiž bude hrát pod širým nebem v klášterních zahradách Broumova. Diváci se mohou těšit na dvě uvedení komedie Na koho to slovo padne a dvě Kytice. Podobně si v létě vyjede Městské divadlo Mladá Boleslav. Během června a července hraje na hradě Sychrov (Molierův Zdravý nemocný), v srpnu na Kosti (Pes baskervillský).

A pardubické Východočeské divadlo opět po roce oživilo scénu na Kunětické hoře, hraje zde v červnu a červenci. Vedle Noci na Karlštejně láká ještě na Tři veterány.