RECENZE: Sbohem migréno! Ještě že Iva Janžurová do skříně nahlédla

Je to vlastně trefná paralela k situaci, ve které se poslední dvě jara ocitla většina herců, zvláště těch divadelních. Slavná stárnoucí herečka se omylem sama uvězní na své terase v momentě, kdy nikdo jiný není doma. Telefon zůstal v pokoji, ovladač rolety z nějakého „záhadného“ důvodu nefunguje a kocour je kdovíkde. I když zrovna on by asi stejně moc nepomohl.



Novinka Divadla Kalich nazvaná Pusťte mě ven! tedy nejenom svým názvem evokuje pocity, které herci a vlastně určitým způsobem kdokoli z nás v posledních měsících zažil. Kalich středeční premiérou zahájil své Hvězdné léto pod žižkovskou věží a předně tak oslavil letošní jubileum Ivy Janžurové. Právě tato populární herečka totiž v novince hraje Joce de Guérande, onu smyšlenou francouzskou celebritu, jež místo účasti na večerní televizní show (která má znovu nakopnout její kariéru) bude sedět sama na terase a bezúspěšně mávat šátkem o pomoc.

Hra současného francouzského autora Jeana-Marie Chevreta je velkou příležitostí i výzvou. Janžurová během dvou intenzivních hodin nesleze z jeviště. Svou Joce na první pohled podává jako jízlivou a dost cynickou babu, která si je vědoma sklonku kariéry. „Po šedesátce je to dřina, už tě tlačej do pece,“ utrousí hned v úvodu. „Když skočím, tak sbohem migréno,“ uvažuje pak, když si sumarizuje možnosti, kudy z domácího vězení ven. Před diváky se tak otvírá zdánlivě lehká komedie zcela postavená na přesném a profesně dávkovaném výkonu naší herecké legendy.

Janžurová se totiž s nástrahami textu vypořádala skvěle, vtipné pasáže skvěle pointuje a servíruje divákům přesně to, co od letní komedie s hereckou hvězdou očekávat. Snad jen vtipů založených na překvapivém hrubém slově v závěru věty by mohlo být méně. Co je humorné dvakrát třikrát, by se ve čtvrtém, pátém a dalším případě klidně dalo řešit náznakem.

Pusťte mě ven! Divadlo Kalich premiéra: 30. června 2021 režie: Sabina Remundová hrají: Iva Janžurová, Sabina Remundová Hodnocení­: 75 %

Novince Pusťte mne ven! ale přesto nějaká košilatá prvoplánovost nehrozí. V druhém sledu se totiž Joce de Guérande pouští hluboko do svého nitra. A tam už tak veselo vždycky nebývalo. „Jedinou roli, co jsem hrála špatně, byla role matky,“ naznačí. Janžurová navíc po přestávce z úvodní komické roviny přepne do té tragické tak náhle, plynule a neznatelně, že diváka až zamrazí.

Večeru pomáhá i uměřená režie Sabiny Remundové, která si v kusu střihla malou roličku. Děj, který se z principu nemůže hnout z několika metrů čtverečních venkovní terasy, pak v čase posouvají rozčilené vzkazy na záznamníku uvnitř domu.

Iva Janžurová v rozhovoru před premiérou uvedla, že se jí původně do Chevretova textu nechtělo. Poslala nabídku dál a svůj výtisk založila. Když ale po čase otevřela skříň, kam takové scénáře odkládá, Pusťte mě ven! ji zaujalo. Ještě že se tak stalo, novinka Divadla Kalich totiž navazuje na linku, kterou zde Janžurová nastoupila v Božské Sarah, a bude patřit k ozdobám činoherní produkce této pražské scény.