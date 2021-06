Adam Zvonař protančil celý svět. Dnes je z něj výtoňský baleťák

Haydnův koncert na zámku v Lukavici poslouchal tříletý Adam Zvonař tak pozorně, že jeho děda rozhodl, že by měl hudební stránku doplnit vizuálním vjemem, a vzal ho do plzeňského divadla na balet Sněhurka a sedm trpaslíků. Adam se okamžitě zamiloval. Do baletní přípravky nastoupil ve čtyřech letech, v jedenácti ho vzali na Taneční konzervatoř do Prahy a Adam se přestěhoval na internát a začal se starat sám o sebe.

„Smutno mi bylo první rok, ale rutina a školní dril stesk přebily, navíc jsem se věnoval svému snu,“ vzpomíná Adam Zvonař. Bydlel na chlapeckém internátu v Třebešíně, spolužačky na dívčím na Albertově. „Myslím, že muži to mají v baletu asi trochu jednodušší než ženy, ale zas jich není tolik. Do prvního ročníku nás nastoupilo 23 a po osmi letech nás končilo 14, dnes se baletu věnuje jen pár spolužáků. Kdo však konzervatoř dokončí, neztratí se v žádném oboru, protože se naučí disciplínu, znát své tělo, vystupovat na veřejnosti i spolupracovat s ostatními,“ zamýšlí se Adam Zvonař.