K lékaři do Německa? Na jihu Čech to jde, v Karlovarském kraji zatím ne

„Když jsme vstoupili do evropských struktur, existovalo heslo Evropa regionů. Moc se mi líbilo, protože bylo vzkazem, že spolu sousedi budou komunikovat, bavit se a spolupracovat bez ohledu na čáry na mapě,“ řekl ministr. Podobně jednoduchá by podle jeho názoru měla být i spolupráce v oboru zdravotnictví. „Nejsme ale ještě tam, kde bychom měli být,“ uvedl Martin Dvořák.

Dostupnost zdravotnické péče není podle názoru starostky Bublavy Moniky Hrádkové na nejlepší úrovni. „Dalo by se říci, že je to spíš rok od roku horší. Dojezdová doba do Sokolova je přitom přes půl hodiny. V tomto ohledu se jeví do budoucna logická přeshraniční spolupráce s nedalekým městem Schöneck, kde možnosti jsou,“ uvedla starostka Hrádková.

Jak to skončí na Ašsku?

Možnost podobné spolupráce podle ní „naťuklo“ jednání Dobrovolného svazu obcí Kraslicka. „Záležet ale bude i na tom, jak se vyvine situace s kraslickou poliklinikou,“ podotkla Hrádková. Zástupci obcí z Kraslicka také čekají na, jak skončí obdobná jednání na Ašsku. Starosta Aše Vítězslav Kokoř totiž inicioval debatu o možné spolupráci se sousedním Bavorskem.

Problémem prý není vzdálenost do nejbližší nemocnice, která je v Chebu, ale dostupnost ambulantních specialistů. O možnosti spolupráce už jednal na krajském úřadě. „Můžeme se inspirovat zdravotnickým centrem Healthcross v rakouském Gmündu, které slouží obyvatelům příhraničních obcí na jihu Čech,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Na jihu Čech to jde

Pokud má být přeshraniční spolupráce úspěšná, je zapotřebí vyřešit spoustu detailů. Například rozdíl v úhradách mezi Českem a Německem. Pokud by český občan využil zdravotnické zařízení v Selbu, naúčtují mu částku podle německého ceníku, nikoliv českého. Cenový rozdíl by mohla hradit bavorská vláda, podobně jako v případě Gmündu a Českých Velenic.

„Vlastně ani nevím, proč to tady nejde. Zvláště, když podobná spolupráce v jiných regionech funguje,“ uvedl ministr pro evropské záležitosti s poukazem na situaci na jihu Čech. Podobné snahy hodlá podporovat. „Ke starostem samospráv mám blízko,“ zdůraznil Dvořák. Právě na partnerských vztazích by do budoucna podle jeho názoru měla stát celá Evropa.