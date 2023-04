Receptem na zlepšení zdravotní péče má být pro Aš spolupráce s Německem

Téměř dvouhodinová, zpočátku poněkud vyostřená debata, se točila kolem nedostupnosti lékařů i plánovaného projektu spolupráce Aš – Selb. „Zatímco projekt přeshraniční regionální spolupráce se nejvíce týká koordinace s vedením Karlovarského kraje, odpovědnost státu za lékařskou péči jde na vrub ministerstva zdravotnictví,“ uvedl starosta.

Nedostatek lékařů mohou řešit pojišťovny

Ten se podle svých slov dozvěděl, že by při hledání lékaře nemělo docházet k tomu, že člověk obdrží od pojišťovny seznam ordinací, které pak sám obvolává a zjišťuje, jestli ho lékař zaeviduje. „V takovém případě by měl pouze vyplnit formulář a odeslat jej na zdravotní pojišťovnu. Zpět mu přijde zpráva, kde už má přiděleného doktora i s adresou,“ řekl starosta Kokoř.

Ministr prý starostu seznámil i s tím, že problematiku nedostatku lékařů mají možnost už nyní řešit zdravotní pojišťovny. Ty totiž nemusí podepsat smlouvu s lékařem ve velkém městě, ale mohou mu k provozování praxe nabídnout lokalitu, kde ordinace chybí. Situaci by měl upravovat i nový zákon, který chce ministr předložit vládě ještě letos.

Vzorem může být projekt Healthacross

Ašská radnice se aktuálně zaměřila na přeshraniční spolupráci. Budou moci obyvatelé Ašského výběžku jezdit za lékaři do Německa? Kdy a za jakých podmínek? Na tyto otázky by měla zčásti odpovědět studie proveditelnosti. Jejím cílem je odhalit všechna úskalí a nastínit systém, který by umožnil absolvovat ošetření ve struktuře zdravotní péče v německém Selbu. Studii nechá vypracovat německá strana.

Vzorem pro přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnictví je pro obě strany projekt Healthacross, který úspěšně funguje v rámci spolupráce měst Gmünd a České Velenice na česko-rakouské hranici. „Teď musíme čekat na to, s jakými závěry přijde studie,“ komentuje Kokoř, podle kterého bude zpracování studie trvat přibližně čtyři měsíce. Teprve pak bude jasné, jaké další kroky bude třeba udělat.

S předfinancováním by pomohlo město

Radnice v rámci průzkumu rovněž zjišťovala, jestli mají lidé na Ašsku o lékařskou péči v sousedním Selbu skutečně zájem. V jednoduché anketě, která už proběhla na sociálních sítích, se ukázalo, že většina lidí s dojížděním za lékaři do Selbu problém nemá. A to ani ohledně jazyka.

Co se týče financování, Kokoř uvedl, že lidé by do nemocnice v Selbu mohli zamířit jen s kartičkou pojišťovny. „Na příkladu Českých Velenic se ukázalo, že některé náročnější zákroky je třeba ze strany pacienta předfinancovat. My nechceme naše obyvatele takto zatížit a tak zvažujeme, že bychom vytvořili městský fond. Z něj by se zákrok nemocnici proplatil a poté by nám tu částku zdravotní pojišťovny vrátily na účet,“ dodal starosta.